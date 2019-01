Bordet volvió de vacaciones y busca mitigar la crisis sanitaria

Print This Post

El gobernador Gustavo Bordet encabezó este lunes una reunión de gabinete en la que abordó la situación generada en la provincia por las lluvias y crecida del río Uruguay e instruyó a profundizar acciones de contención sociosanitaria. También acordó acciones vinculadas a la seguridad y el turismo, según comunicó el Gobierno provincial.

Las contingencias climáticas y los casos de enfermedades vinculadas a la pobreza exponen crudamente un diagnostico de las falencias del Gobierno entrerriano. En ese marco, Bordet convocó a su gabinete para comenzar a paliar la crisis sanitaria que se generó y que se podría profundizar ante el repliegue del Estado nacional y la falta de recursos de Entre Ríos.

Según el informe oficial de prensa, el tema central fue el análisis de la atención que está brindando el gobierno a los afectados por las inundaciones debido a la crecida del río Uruguay y a las persistentes lluvias en la región y en la cuenca alta en Misiones y Brasil. También se repasó la acción sanitaria que lleva adelante la provincia, destacando la compra de nuevas ambulancias para todos los centros de atención pública de los diferentes departamentos. Además se habló sobre la temporada estival y las acciones que el gobierno lleva adelante para brindar mayores atracciones a los turistas.

“Fundamentalmente trabajamos sobre la situación de emergencia que está atravesando la provincia, por las lluvias, por el fenómeno meteorológico que superó todas la estimaciones y todo lo previsto, ya que ha llovido en un mes los que debería haber llovido en un año. Esto hace que no resistan las ciudades todos el sistema de desagües ni la trama vial de la provincia y eso nos preocupan”, explicó Bordet al ser consultado por los medios periodísticos en la Casa Gris.

Afirmó que el gobierno está trabajando en el territorio a través de las diferentes áreas y recordó que funcionarios del gabinete estuvieron en Irazusta, localidad del departamento Gualeguaychú, uno de los lugares más afectados por el fenómeno climático. Precisó que las lluvias de ayer también afectaron en forma considerable a Concordia y Victoria, y la zona de Rincón del Doll, “donde estamos haciendo una obra vial importante que, a futuro evitará estos anegamientos”, dijo el mandatario.

Indicó que la ministra de Desarrollo Social también estuvo en departamento La Paz y que “continuamos trabajando con nuestros equipos en todas las ciudades afectadas, en el lugar, donde uno puede ver las necesidades urgentes que esta crisis meteorológica nos trae”.

“Tenemos una situación crítica que, con la mejora del pronóstico, tenderá a solucionarse. Nos preocupa la crecida del río Uruguay que es producto de la lluvia en la cuenca inmediata pero también producto en la cuenca alta en la zona de Brasil, Paso de los Libres y en localidades de Misiones. Estamos monitoreando para tratar de llevar primero tranquilidad a todas las familias, proteger las vidas humanas que es lo prioritario, después los bienes de las personas y, por último, mejorar cuando lo permita el clima mejorar la trama vial de la provincia”, afirmó Bordet.

Indicó que la situación más crítica se dio la semana pasada en los departamentos Feliciano y La Paz “donde todavía tenemos problemas con los desbordes de los arroyos porque las lluvias han seguido, y en Irazusta que el problema se da por la topografía y donde estuvimos trabajando para corregir esa situación y llevar rápidamente una solución a los pobladores”, sostuvo el mandatario.

También mencionó que ayer cayeron 90 milímetros en los alrededores de Victoria y en Concordia donde la crecida del río Uruguay está generando los primeros evacuados, los que reciben asistencia a través de los diferentes Ministerios.

Finalmente, indicó que tiene previsto visitar en forma personal esta semana los lugres afectados por las inundaciones para “monitorear la situación del río Uruguay y estar en territorio, que es una de las cosas que les pedí a los funcionarios”.

Salud

Bordet detalló que en también se abordó en la reunión de gabinete el tema salud y apuntó que están llegando las primeras cuatro ambulancias de otras 20 que se compraron “para fortalecer nuestro sistema de salud”.

Consultado sobre el tema hantavirus, aclaró: “No tuvimos ningún caso confirmado en la provincia. Esto es categórico porque por ahí se dan noticias y hay que llevar tranquilidad a la población”.

En cuanto a seguridad, informó que “estamos instalando cámaras de vigilancia en distintas localidades que no poseían, con otra inversión que ha realizado su gobierno.

Turismo

Por otro lado, el mandatario afirmó que “estamos trabajando fuertemente en materia turística y este fue otro de los ejes que abordamos en la reunión de gabinete”.

Si bien reconoció que el fenómeno meteorológico de algún modo condicionó la oferta turística de la provincia, sobre todo en relación a las playas, acotó que no se cayeron las reservas y que se trabaja para que quien visite la provincia lo pueda hacer con absoluta tranquilidad. “A lo sumo no encontrará playa, pero tenemos muchas otras alternativas, como termas, los pases que ofrece la provincia y los carnavales que comenzaron con mucho éxito en Gualeguaychú y otras ciudades”.

Asimismo, subrayó que se ha desarrollado un programa de cultura que se llama Cultura Encendida, con un móvil que va recorriendo distintos lugares de la provincia, aunque no sean los tradicionales en oferta turística, con gastronomía, música y expresiones culturales, entre otras acciones que se llevan adelante para ese sector.