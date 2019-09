Boris convocarÃ¡ a elecciones si es derrotado en el Parlamento sobre el Brexit

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, convocará a elecciones legislativas anticipadas el 14 de octubre si el gobierno sufre una derrota en el Parlamento sobre el Brexit, afirmó este lunes un responsable gubernamental.

El funcionario dijo que si, como se espera, los diputados conservadores rebeldes se unen a la oposición para derrotar a Johnson en una votación, el martes, el gobierno presentará el miércoles al Parlamento una moción para pedir elecciones anticipadas.

“El primer ministro no quiere una elección pero eso dependerá de la decisión de los diputados en la votación mañana”, advirtió el responsable gubernamental.

Una derrota para el gobierno “destruiría su posición negociadora y haría imposible que el Reino Unido negocie un acuerdo con Bruselas”, explicó.

En cualquier caso, la celebración de un escrutinio debe ser confirmada por el voto de dos tercios de la Cámara de los Comunes.

En este caso, debería surgir una mayoría a favor de elecciones anticipadas ya que Johnson solo tiene una mayoría absoluta de un voto en la cámara baja.

No obstante, el mandatario británico aclaró este lunes que no quería una elección, por lo que pidió a los legisladores que no retrasen nuevamente el Brexit.

Parlamentarios intentan aprovechar una sesión del miércoles para aprobar una legislación que obligaría a Johnson a solicitar una extensión de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que actualmente está prevista para el 31 de octubre.

“Si lo hacen (votan por una demora), claramente deteriorarán la posición del Reino Unido y harán absolutamente imposible cualquier nueva negociación”, manifestó el mandatario en un comunicado frente a su oficina en Downing Street, en Londres.

“Yo no quiero una elección. Ustedes no quieren una elección. Sigamos adelante con la agenda de la gente”, agregó.

Al mismo tiempo, indicó que “las posibilidades de lograr un acuerdo han aumentado”.

“Pero si hay una cosa que nos puede frenar en estas negociaciones es la sensación en Bruselas de que los diputados puedan encontrar un modo de anular el referéndum, o que mañana los diputados voten con (el opositor) Jeremy Corbyn a favor de otro aplazamiento sin sentido”, afirmó.