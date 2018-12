Brenda Asnicar habló sobre la denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés

Print This Post

“De entrada me costó creerlo. ‘No puede ser de Juan, una persona que no aparentaba’, pensé… “, dice Brenda Asnicar (27) recapitulando sus sensaciones del martes 11 de noviembre, cuando observó las imágenes en las que Thelma Fardin denunciaba por violación a Darthés. “Me revolvió el estómago y lloré”, agrega. Y continúa:

“No hablé hasta ahora porque se trata de un tema demasiado delicado. Debemos dejar actuar a la Justicia. Lo que no hay es que dudar de las mujeres que denuncian cosas así, después de las cosas que hemos pasado”, subraya.

–¿Qué recuerda de aquella tarde del 17 de mayo de 2009 en el Hotel Holiday Inn de Managua, donde el elenco acababa de regresar tras presentarse en Galerías Santo Domingo, un centro comercial nicaragüense?

–No me acordaba nada en especial, ni del lugar; éramos muy chicos. Hasta que Camila (Salazar), que es gran amiga mía desde los tiempos de la tira, me mandó fotos de aquel día. Entonces me acordé de que Laurita Esquivel cumplía 15. Había una torta. Le cantamos el Feliz cumpleaños en la zona de la piscina y nos fuimos a dormir.

Formaban parte del grupo de las “divinas” (Asnicar y Camila Salazar) y las “populares” (Thelma Fardin y Laura Esquivel), tal cual puede verse en la portada de Gente de aquella época. Allí gestaron una amistad que ahora, en los momentos difíciles, volvió a aflorar mediante otro grupo, el de WA, que acaban de abrir los integrantes del viejo elenco y cuyo nombre “va variando según las anécdotas que surgen”, cuenta Asnicar, “orgullosa de volver a tener contacto con tantos buenos compañeros, para apoyarnos como en los viejos tiempos”.

–¿Usted en qué cuarto dormía?

–Yo siempre compartía habitación con mi mamá. Lo que sí, admito que luego de escuchar a Gastón (Soffritti) comentar que varios de ellos viajaban solos porque no contaban con los medios para sumar a familiares, me dio tristeza y un poco de culpa. Podíamos haber tratado de exigirlo. Quizá siendo tan chico sentís miedo de que si te portás mal o pedís, van a reemplazarte por otro… Nunca me imaginé que algo como lo de Thelma podía haber sucedido.

-¿Habló con Thelma?

–Estamos comunicadas a través del WA que abrimos con el grupo de chicos que hacíamos Patito Feo. En un principio pensamos en no incluirla, para evitarle hacerse mala sangre. No obstante, aparecieron anécdotas divertidas y nos pareció que el humor le iba a hacer bien, podía ser algo sanador para ella.

Por Leo Ibáñez para Infobae