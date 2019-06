Buenos Aires: Crecieron las denuncias por maltrato a caballos

Print This Post

El 80 por ciento de las denuncias que llegan a la fiscalía especializada en maltrato animal en Buenos Aires, a un año de la creación.

En abril de 2018 el fiscal Héctor Vogliolo decidió crear una fiscalía para atender las causas que no avanzan.

Es la ley Sarmiento la que castiga el maltrato animal. La ley 14.346 fue sancionada hace en 1954. En su artículo 1°indica: “Será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales”.

Como maltrato considera el no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas, emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos y emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

https://www.noticiasambientales.com