Bullrich amenazó con “actuar” si hay violencia en las protestas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo en declaraciones a la prensa que el Gobierno nacional “no va a tolerar la violencia” en las protestas previstas para mañana contra el G20, y habló del operativo de las fuerzas de seguridad en el marco de la cumbre.

“No vamos a tolerar la violencia y vamos a actuar si alguien se sale de las normas”, subrayó la funcionaria nacional. En ese sentido, aseguró que se contactaron con los líderes de las diferentes marchas para que las movilizaciones sean sin violencia. “Hemos tenido una serie de reuniones. Así lo hemos hablado”, remarcó.

Al encabezar una conferencia de prensa en Parque Norte en la previa a la Cumbre de Líderes del G20, Bullrich sostuvo que “hasta el momento ha salido todo bien” en el operativo de seguridad, pero dijo que no quería “apresurarse” a hacer un balance. La funcionaria aseguró que tuvieron “varios hechos de llamados falsos”. Para evitar problemas, contó que se creó un protocolo especial para las falsas llamadas con amenazas de bomba.

“Serán rastreados, localizados y se le abrirá una causa. Quien lo haga, será procesado de manera inmediata. El protocolo que está funcionando hace días. Ya hemos tenidos varios llamados con la mala utilización del 911”, indicó.

Respecto a la seguridad de los líderes mundiales explicó que “cada una de las delegaciones que va llegando, el último Peña Nieto hace minutos, es esperada por un ministro de la Nación y luego acompañada por caravanas dirigidas por la Policía Federal Argentina que la llevan a sus hoteles o a los lugares donde quieren ir”.

“Analizamos minuto a minuto, tenemos un centro de control en el Ministerio y una réplica de ese centro en las cuatro fuerzas federales. También participa activamente la Policía de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires”, añadió la ministra.

Protestas

Organizaciones sociales y activistas políticos se movilizan contra la reunión de presidentes del G20 en Buenos Aires, con una jornada de debates en una “Cumbre de los Pueblos” este jueves frente al Congreso argentino y una marcha el viernes.

“El G20 es donde se reúnen los poderosos del mundo para planear la profundización del capitalismo patriarcal, para buscar nuevas formas de dominación, cómo continuar con el reparto”, afirma Juliana Díaz mientras lucha contra el viento que se embolsa en la carpa del Frente Popular Darío Santillán.

Más de un millar de personas participa este jueves de la llamada Cumbre de los Pueblos, con debates sobre la salud en los barrios marginales, soberanía alimentaria y feminismo, entre otros temas.

“Acá queremos contar la historia de los sectores de abajo. Nuestro centro está puesto en la vida de las personas, construyendo en los barrios organizaciones cooperativas. El mundo que los del G20 proponen no tiene futuro: es una maquinaria que se deglute a sí misma”, insiste Juliana Díaz.

“En el barrio la cosa estaba mal, pero empeoró mucho en los últimos tres años (cuando asumió el presidente Mauricio Macri)”, dice Ariel Villegas, un peluquero de 47 años desempleado integrante de la agrupación Barrios de Pie, que aprendió primeros auxilios para asistir a niños de las barriadas en la periferia noroeste de Buenos Aires.

Villegas reclama a los líderes mundiales “que miren para abajo. Hay mucha gente que no tiene casa, no tiene trabajo. No se enfocan en la gente que tiene necesidades”, dice. Las carpas están montadas en las calles alrededor de la Plaza de los Dos Congresos, cercada por vallas de metal y decenas de policías que dificultan la llegada de asistentes.

Del otro lado de la plaza, una feria ofrece artesanías y alimentos orgánicos. Flamean banderas de pueblos originarios. En un cartel se lee “Fuera los ingleses de las Islas Malvinas”, más lejos “Fuera G20/FMI”.

“Estamos acá para demostrarle a la gente que viene a apoderarse de nuestros bienes y nuestra riqueza, de nuestra historia y nuestra vida que somos los pueblos que le vamos a decir que no. Estamos de pie, vamos a seguir resistiendo”, asegura Myriam Gorban, licenciada en nutrición y coordinadora de la Cátedra libre de soberanía alimentaria en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires.

Todas las organizaciones que forman parte de este encuentro participarán el viernes de una marcha contra el G20 en el centro de la ciudad, alejada de la sede donde se celebra la cumbre.

Fuente: NA.