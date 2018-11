Buscan eliminar la categoría “sexo” del DNI

Print This Post

La diputada nacional Silvia Horne (Movimiento Evita) presentó un proyecto de ley para que se elimine la categoría “sexo” del Documento Nacional de Identidad (DNI), atendiendo así un reclamo del colectivo Lgbt y días después de que en Mendoza se diera el primer caso de una persona que no fue registrada ni como hombre ni como mujer.

“Es un elemento novedoso”, expresó la legisladora y aseguró que la iniciativa busca “tensionar algunas posiciones arcaicas y prejuiciosas que todavía circulan en nuestro imaginario”. “Apunta a que no haya compulsivamente un encasillamiento de las personas a un molde previamente establecido”, sostuvo.

En diálogo con FM 100.9 de Río Negro, Horne consideró que “el sexo, así como está definido, no es un concepto certero y además es utilizado como elemento discriminatorio, estigmatizador”. Asimismo recordó que “en una época se consideraba el color de la piel, la religión, el grado de alfabetización”.

“El modo en que va a ser desarrollada la sexualidad en una persona no es algo rígido, no es estable, y no tiene que ser tampoco materia de registros públicos”, añadió la diputada, que abogó por que se dé un debate sobre “la libertad y el reconocimiento de la integridad sexual de las personas”.

El proyecto apunta además contra los procedimientos médicos que puedan influir en la orientación de uno u otro sexo. La ley prohíbe “los tratamientos y procedimientos médicos forzados, coercitivos e involuntarios, invasivos y/o irreversibles, que modifiquen las características sexuales de una persona, con fines de asignación sexual”, indica. Sin embargo, detalla que el Estado debe afrontar los costos de los tratamientos de quienes deseen cambiar su propia orientación.