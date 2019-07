Cadena perpetua para El Chapo GuzmÃ¡n

Connect on Linked in

Joaquín El Chapo Guzmán, el despiadado líder del cartel de Sinaloa, pasará el resto de su vida aislado en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. El juez de Nueva York Brian Cogan le ha impuesto este miércoles una condena de cadena perpetua por narcotráfico, más 30 años de prisión por violencia con armas y 20 por blanqueo de dinero.

Estas últimas dos décadas quedan expiadas por la cadena perpetua. La sentencia no ha sido una sorpresa si se tiene en cuenta la gravedad de los crímenes que cometió El Chapo durante los 30 años que movió los hilos de la mayor organización dedicada al narcotráfico entre México y Estados Unidos.

El centro penitenciario de destino final de El Chapo se desconoce por el momento. Será designado en los próximos 60 días. Se baraja que será llevado al penal de máxima seguridad de Florence, en Colorado, a las afueras de Denver.

Guzmán tuvo derecho a hablar antes de conocer el fallo judicial, momento que aprovechó para denunciar las condiciones de confinamiento que tuvo en Estados Unidos desde que fue extraditado. “Me han torturado las 24 horas del día durante 30 meses”, afirmó, para después, al final de su intervención, decir que no se ha hecho justicia con él, en referencia a la conducta del jurado. También criticó al juez por no haber permitido un segundo juicio. “Aquí no se hizo justicia. EE UU no es mejor que otros países corruptos a los que este país no respeta”, concluyó.

Al salir de la audiencia, Jeffrey Lichtman, abogado del capo de la droga, aseguró que recurrirán la condena e insistió en que solo querían “un juicio justo” para su cliente. El letrado añadió que la esposa de El Chapo, Emma Coronel, está devastada tras el veredicto.