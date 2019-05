Cambiemos quiere que la Legislatura recupere facultades delegadas

Print This Post

Diputados deberá definir si sanciona el proyecto que busca que la Legislatura sea quien apruebe las valuaciones fiscales sobre las que se establecen los impuestos, facultad que las Cámaras Delegaron al Ejecutivo, confirmó AIM.

El proyecto de Ley presentado por Beltrán Lora (Cambiemos), logró media sanción en Senadores y pasó en revisión a la Cámara Baja, donde tomará estado parlamentario en la próxima sesión.

La iniciativa promueve tres modificaciones en la Ley provincial de valuaciones, por las que obligará al Ejecutivo a someter a consideración de la Legislatura cualquier cambio en las bases sobre las que se establecen los impuestos, ya que hoy el gobernador Gustavo Bordet se arroga superpoderes que entregaron las Cámaras.

Precisamente, las tres reformas fijan que el Poder Ejecutivo “realizará las modificaciones de las zonas y valores unitarios básicos”, pero determina que “será el Poder Legislativo quién las apruebe”. De esta manera, se recupera el espíritu republicano de la división de poderes y lleva al hemiciclo la discusión sobre los aumentos de los impuestos, que hoy maneja discrecionalmente el Ejecutivo.

Al respecto, el senador recordó a esta Agencia que el Poder Legislativo se encuentra facultado para delegar en el poder Ejecutivo el cálculo de la base imponible, pero indicó que “la delegación debe estar realizada en un marco en el cual no deje libre albedrío al Ejecutivo y cumpla con ciertos parámetros”, principio que “no se cumple de ninguna manera, y para dar más poder al Poder Ejecutivo, se le delegó hasta la aprobación del cálculo realizado por catastro, sin poder tener un control exacto de las bases imponibles”.

“Este hecho no es menor, ya que habilita al Ejecutivo a modificar a su antojo y sin ningún control el impuesto inmobiliario. Véase, que abusándose de la mala delegación, no modifica en nada el hecho imponible, ni la alícuota, pero sí modifica sustancialmente una parte fundamental de la estructura del tributo mencionado, dándole el poder suficiente para subir y bajar la misma a su antojo. Hecho que no está permitido por nuestra Constitución por violar el principio de reserva de Ley”, explicó el abogado.

En ese marco, precisó que “tal como se encuentra redactada la Ley, estamos a merced del abuso del Ejecutivo en manipular el impuesto sin ningún control suficiente, dejando a los ciudadanos a librar batallas eternas en la justicia, irrogándole un hastío y gastos innecesarios”, por lo que “se viola claramente el principio de reserva de Ley que gozan tanto los tributos como las cuestiones penales”.

En ese contexto, el senador apuntó que en los últimos años “se dieron distintas modificaciones en el Impuesto Inmobiliario, particularmente se vio reflejado en las boletas del Impuesto Inmobiliario Rural que llegaron a domicilios de los contribuyentes por estos meses, boletas que sorprendieron no sólo por el aumento de hasta un 60 por ciento, si no porque también fue en el mismo momento en que el sector está pasando por una de las peores crisis de las últimas décadas , debido a la gran sequía que afectó desde fines del 2017, principios del 2018”.