Cambio climático

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

¿Cómo estará el clima hoy? escuchamos preguntar a periodistas por radio o televisión, dando entrada a meteorólogos que presentan el estado del tiempo.

Los meteorólogos no se suman a esta variante de la palabra “clima”, que es errónea. El clima no es algo que cambie de un día para otro, de un momento para otro, es la condición característica permanente de los estados meteorológicos de una región. “Clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la humedad, la temperatura, los vientos, etc”.

Clima o tiempo atmosférico

La pregunta entonces no es por el clima sino por el tiempo atmosférico, que sí es variable según se desprende de la definición de clima, que envuelve la idea de que hoy llueva, mañana no, hoy haya mucha humedad, mañana no; hoy haga calor, mañana frío, hoy tormenta, mañana tiempo calmo y toda esa variabilidad responda a un solo y mismo clima invariable.

El clima de una zona es constante a través de los tiempos, tanto que pudiera parecer perenne. Hasta hace algunas décadas, nadie pensaba que el clima pudiera cambiar, aunque los científicos advertían por ejemplo que cuando llegaron los españoles a inicios del siglo xv era en promedio más cálido y en Entre Ríos prosperaban las palmeras, aunque ya estaban retrocediendo. Y luego surgió la evidencia de que hubo bosques en la Antártida, antes de que la deriva continental la llevara a su situación polar actual. O que el Sahara no fue siempre un desierto, o al contrario, que lo que hoy es la pampa fue un desierto hace algunos miles de años.

A la larga, el clima es variable

Sin embargo, de pronto el clima se presentó como algo variable, aunque no tanto como para preguntar qué clima hará hoy. En el curso de dos generaciones, la temperatura promedio se habría elevado. Cuando los viejos afirmaban eso, se suponían afirmaciones derivadas de la ignorancia o errores habituales en ellos, que tienden a idealizar el pasado como un tiempo mejor. Pero esas afirmaciones se confirmaron: el clima estaba cambiando mucho más rápidamente de lo que suele hacer naturalmente, debido a la intrusión de la industria humana, a la polución atmosférica, a los gases invernadero, y cundió la preocupación: de continuar la tendencia, los fenómenos meteorológicos violentos se harían más violentos y más frecuentes, se derretirian los glaciares y el hielo polar, se anegarían las ciudades costeras.

Un célebre cuadro de Peter Brueghel el viejo muestra cazadores volviendo a la aldea al atardecer. El ambiente es tranquilo, pero parece flotar la pesadumbre en el aire quizá por el fracaso de la expedición; hay incluso algo siniestro que no se ve. Pájaros cabizbajos en las ramas peladas, los hombres pisando con sus botas la nieve abundante, el humo de las chimeneas saliendo de las pocas cabañas a la vista. Bien: el lugar ha sido identificado en la Alemania actual y se ha visto que hoy en día no hay allí nunca tanta acumulación de nieve. El clima en algunos siglos parece haber cambiado significativamente en la zona.

Los glaciares dan indicio

Una de las primeras evidencias de que los glaciares se desplazaban, que eran ríos de hielo, que fluían, la dio una experiencia a principios del siglo XIX en un valle alpino: los agricultores decían que los glaciares de los trechos más elevados de los valles habían sido antiguamente mucho mayores y ocupado las zonas bajas del valle, porque en el suelo había cantos angulosos dispersos iguales que los que se encontraban en los glaciares y en las cabeceras de los valles.

No parecía que masas tan enormes de hielo pudieran desplazarse como se sugería. Para decidir, se colocaron marcadores en línea recta atravesando por completo un glaciar, y la posición de la línea se señaló en las paredes del valle de manera que, si el hielo se movía, pudiera detectarse

el cambio de posición. Después de un año o dos, los resultados eran claros: los marcadores colocados en el glaciar habían descendido por el valle, demostrando que el hielo glaciar se mueve. Pero la demostración agregó otra cosa: el glaciar descendia por el valle pero también se achicaba, porque su frente, en lugar de progresar, retrocedía: se estaba derritiendo. (Tarbuck y Lutgens, Ciencias de la Tierra)

Las olas de calor

La tierra atravesó un periodo de calentamiento que tuvo un pico en la Edad Media europea, desde entonces hubo un decrecimiento seguido de otro aumento. A principios del siglo XX la temperatura media del planeta alcanzó posiblemente el pico medieval y desde entonces está creciendo rápidamente.Mientras siguen las dudas sobre las causas del fenómeno actual,las consecuencias están más claras: son ya graves y podrían ser catastróficas.

De continuar el ritmo actual de derretimiento de los hielos polares, el nivel de los océanos podría subir 20 metros para 2100.

Las olas de calor se han vuelto más prolongadas y frecuentes y “fuera de estación”. Se deben a que los gases de invernadero, metano y dióxido de carbono están atrapados en la atmósfera. Pueden dar lugar a enfermedades relacionadas con el calor y provocar incendios. Algunas enfermedades como el cólera, el virus del Nilo Occidental, la enfermedad de Lyme, el dengue, son cada vez más frecuentes y no se limitan a los climas tropicales.

Los cambios generados por esta vía incluyen sequías prolongadas, tormentas inusualmente violentas, inundaciones, merma de la cantidad de agua dulce y malas condiciones para la agricultura y en consecuencia, hambre, fracaso de diversas especies para adaptarse a las nuevas condiciones, pérdida de a biodiversidad y peligro creciente de extinción de la especie humana.

El ritmo de consumo que los países “desarrollados” han instalado como normal es suicida y está llevando a genocidios como el de Sudán en Africa, a guerras por materias primas, a tensiones que encarecen la energía y los alimentos, y han hecho del control de los recursos naturales, con miras a destruirlos en pocos años, una cuestión de vida o muerte.

Hace apenas 100 años se comenzó a quemar masivamente carbón como combustible para las industrias y los trenes. Hace 50 años el petróleo superó al carbon como combustible más usado. Ambos combustibles fósiles arrojan dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, una de las causas del calentamiento global.

La atmósfera contiene naturalmente gases de invernadero, que hacen que su temperatura media sea de unos 14,5 grados. Sin ellos la temperatura media del planeta seria de 18 grados bajo cero, un planeta frígido. Con el exceso de gases que pronostica la actividad humana creciente, el aumento podria llegar a la extinción de las especies que hoy conocemos y quizá al comienzo de otro ciclo vital en base a las que puedan sobrevivir.

Las grandes extinciones cuando nosotros no estábamos

Según la ciencia hubo cinco grandes extinciones en el planeta. La primera al inicio de la era palezoica, cuando toda la vida estaba en el mar. Se debió posiblemente a un enfriamiento de agua que redujo la concentración de oxígeno disuelto.

La segunda se produjo hace 440 millones de años en dos etapas, seguramente la más masiva de todas. Descendió el nivel del mar y un millón de años después creció drasticamente. Fueron afectados los animales marinos, quizá por el inicio de una edad de hielo que bajo el nivel del agua seguida de otra de calentamiento que produjo el hundimiento de los glaciares.

La tercera extinción, entre el silúrico y el devónico, provoco la desaparición de los corales y grupos de plancton, así como muchas especies de peces y plantas. Las causas pudieron ser otro enfriamiento global o el impacto de un meteorito

La cuarta, hace 250 millones de años, es la gran mortandad, la más drástica de todas las acontecidas hasta ahora Se extinguieron el el 90% de todas las especies; el 96% de las especies marinas y el 70% de las terrestres.

La quinta, hace unos 60 millones de años, provocó entre otras cosas la extinción de los dinosaurios, que habían reinado durante 200 millones de años, y permitió prosperar a los mamíferos. Se debió posiblemente a un gran meteorito, del tamaño del Aconcagua, que cayó en la actual Yucatán, en México.

La sexta marcha

Actualmente asistimos a una modificación climática más rápida que ninguna de las anteriores. Un cambio producido en un millón de años parece rapidísimo, pero los plazos se han acortado mucho: nuestras previsiones de desastre de continuar el paso que llevamos en la marcha más veloz de la caja de cambios, la sexta, es para uno o dos siglos,no más.

Según el informe del economista ingles Nicolás Stern, que habla a los gobiernos actuales en el idioma que entienden y al único al que quizá reaccionen, ” La humanidad verá que resulta más barato cambiar la forma de energía utilizada, que arriesgarse a soportar unos costes enormes por los efectos del cambio climático, producido durante décadas a partir de ahora”. “Tenemos que actuar todos juntos y tenemos que hacerlo rápidamente”.

¿Cuánto calentamiento ha ocurrido? El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en Inglés, Intergovernmental Panel on Climate Change), formado por científicos de todo el mundo, indican que durante los últimos 100 años la temperatura del aire superficial aumentó en promedio 0.6° Celsius (1.1°F). Puede que esto no suene como un gran cambio, pero incluso un grado puede afectar la Tierra. Abajo enumeramos algunos efectos de cambio de clima que están ocurriendo actualmente.

El nivel del mar está aumentando. Durante el Siglo XX, el nivel del mar ha subido cerca de 15 cm (6 pulgadas) debido al derretimiento del hielo glaciar y a la expansión de un agua de mar más caliente. Los modelos predicen que el nivel del mar podría subir hasta 59 cm (23 pulgadas) durante el siglo XXI, amenazando las comunidades costeras, pantanos, y arrecifes de coral .

El hielo del mar Ártico se está derritiendo. El grosor del hielo marino de verano es aproximadamente la mitad de lo que era en 1950. El hielo que se derrite podría provocar cambios en la circulación del océano. Además, el hielo que se derrite acelera el calentamiento del Ártico.

Los glaciares y la capa permanentemente congelada se están derritiendo. Durante los últimos 100 años, los glaciares de montaña en todas las áreas del mundo han disminuido de tamaño, al igual que la extensión de la capa permanentemente congelada en el Ártico. La lámina de hielo de Groenlandia también se está derritiendo muy rápidamente.

Las temperaturas de la superficie del mar se están elevando. En las últimas décadas, aguas más calientes en los océanos de poca profundidad han contribuido a la muerte de cerca de un cuarto de los arrecifes de coralde todo el mundo. Muchos de los animales coralinos murieron a causa de debilitación por blanqueo, un proceso relacionado con agua más cálida.

Las temperaturas de lagos mayores se está elevando. Las temperaturas de los mayores lagos de todo el mundo han aumentado dramáticamente. Esto ha incrementado el crecimiento de algas, favorecido la expansión de especies invasivas, incrementado la estratificación en los lagos, y disminuido el nivel de los lagos .

Lluvias más intensas provocan inundaciones en muchas regiones Las temperaturas cñalids han provocado lluvias más intensas en algunas regiones. Esto puede causar inundaciones.

La sequía extrema está aumentando. Temperaturas más altas causan un índice más alto de evaporación y de más sequía en algunas áreas del mundo.

Las cosechas disminuyen. Temperaturas más elevadas y sequía extrema causan una disminución en la productividad agrícola de todo el mundo. Disminución en la productividad agrícola podría conducir a carencia de alimentos con muchas implicaciones sociales.

Los ecosistemas están cambiando. A medida que las temperaturas se calientan, algunas especies deberán migrar hacia lugares más fríos, hacia un ecosistema ideal, o morirán. Algunas de las especies particularmente vulnerables incluyen especies en peligro, arrecifes de coral , y animales polares . El calentamiento también ha causado cambios en la sincronización de acontecimientos de primavera y la prolongación de la estación de crecimiento.

Los huracanes han cambiado en frecuencia y fuerza. Hay evidencia de que el número de huracanes intensos del Atlántico ha aumentado desde 1970. Los científicos continúan estudiando para determinar si el clima es la causa.

Olas de calor más frecuentes. Es probable que las olas de calor lleguen a ser mas comúnes y frecuentes en mayor número de áreas del mundo.

Las temperaturas más calientes afectan la salud humana Ha habido un aumento en muertes relacionadas con el calor, y mayor número de ataques alérgicos debido a que la estación de polen se ha prolongado. Así mismo, han habido algunos cambios en animales transmisores de enfermedades como los mosquitos.

El agua de mar se está haciendo más ácida. El dióxido de carbono que se disuelve en los océanos está haciendo que el agua de mar sea más ácida. Podría haber impactos en arrecifes coralinos y demás vida marina.