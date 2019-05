Cambio climático: Voluntad, ambición y acción

Print This Post

Por Prof. Norberto Ovando*, especial para AIM.- Hace 25 años entró en vigor de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), pero su accionar parece no haber alcanzado para abordar la disminución de gases efecto invernadero y mejorar el calentamiento global.

La Organización Meteorológica Mundial informó que durante el mes de julio de 2018 en latitudes cercanas al Círculo Polar Ártico, las temperaturas superaron los 30° C, como consecuencia del cambio climático.

“A pesar de que hemos hecho enormes progresos en 25 años, el cambio climático sigue siendo más rápido que nosotros” aseveró Patricia Espinosa, secretaria Ejecutiva de ONU Cambio Climático. “Hoy día, la urgencia para abordarlo es más inminente que nunca. Pero gracias al trabajo comenzado hace 25 años, también estamos mejor coordinados para asumirlo. Tenemos el Acuerdo de París, y tenemos las directrices que lo refuerzan. Lo que necesitamos ahora son resultados.”

En su resumen Patricia Espinosa nos recuerda que “entre 1997 y 2016 se produjeron en todo el mundo 11.000 fenómenos meteorológicos extremos. El resultado fue de alrededor de 524.000 muertes, y daños equivalentes a 3.16 billones de dólares. Todas esas muertes eran personas con familia, con amigos, que tenían sueños, esperanzas y un futuro. Así que, a pesar de los avances que hemos logrado en estos 25 años, el cambio climático sigue avanzando más rápido que nosotros. Hoy, la urgencia para abordarlo es más inminente que nunca”.

Chandra Bhushan, director general adjunto del Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente (CSE por sus siglas en inglés) de la India, publicó en Down To Earth que “el progreso logrado hasta ahora por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su potencial para obtener resultados en el futuro parece incierto”, y agregó “si bien estoy de acuerdo con sus sentimientos para abordar el cambio climático con urgencia, no estoy de acuerdo en dos puntos: el progreso realizado hasta ahora por la Cmnucc y su potencial para obtener resultados en el futuro”.

La Cmnucc se adoptó con el objetivo de “estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera…”. En los últimos 25 años, las concentraciones de GEI, lejos de estabilizarse, han alcanzado niveles récord. La concentración de dióxido de carbono (CO2) aumentó de 358 partes por millón (ppm) en 1994 a 412 ppm en 2018; 400 ppm fueron presenciados por última vez en la Tierra hace unos 3 millones de años.

También indicó que “la temperatura global también aumentó de 0.25°C sobre la era preindustrial a principios de la década de 1990 a 1.1°C en 2018. Los GEI están hoy en un 60 por ciento por encima de los niveles de 1994. Las emisiones están aumentando incluso en los países desarrollados que se habían comprometido a reducir las emisiones”.

Y enfatizó que “la Cmnucc no ha logrado catalizar el cambio en el sistema energético mundial en los últimos 25 años. En 1994, aproximadamente el 80 por ciento del suministro mundial de energía primaria provino de combustibles fósiles. Esta cifra se ha mantenido sin cambios incluso en 2018”.

El informe especial del Ipcc deja claro que para limitar el calentamiento a 1,5°C, las emisiones de CO2 deberán reducirse en un 45 por ciento para 2030 desde los niveles de 2010. Esto significa que tenemos 12 años para dar la vuelta al sistema energético. ¿Puede la Cmnucc cumplir con esto? Se pregunta Bhushan, “…es muy poco probable porque el Acuerdo de París no tiene las herramientas para impulsar una acción colectiva global para combatir el cambio climático”.

Bhushan concluyó con esta opinión: “el hecho es que la lucha contra el cambio climático ahora requiere objetivos difíciles y una transición rápida en todos los sectores. Esto solo puede suceder si adoptamos algunas estrategias radicalmente diferentes”.

Conclusión

El cambio climático es el mayor desafío de nuestro tiempo y ahora nos encontramos en un momento decisivo para hacer algo al respecto.

Desde la Asociación Amigos de los Parques Nacionales opinamos que se necesitan resultados.

Lo que necesitamos ahora es la voluntad, la ambición y la acción para estabilizar la temperatura mundial y todos debemos contribuir.

Sabemos que las soluciones al cambio climático no sólo vienen de los gobiernos.

También necesitamos a las empresas, a los inversionistas, a las organizaciones sociales, a los ciudadanos, y a todos en este planeta.

Todos absolutamente formamos parte de la solución y es importante que intentemos acciones rápidas y eficientes ahora para no lamentarnos más tarde.

* Presidente / Asociación Amigos de los Parques Nacionales (Aapn)

Experto Comisiones Mundial de Áreas Protegidas (Wcpa) y Comunicación y Educación (CEC)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Iucn)