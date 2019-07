Print This Post

Campesinos reclaman al gobierno que destrabe las restricciones para producir. // AIM

Productores se manifestaron hoy en el acceso al túnel subfluvial (ruta 168), para demandar al gobierno provincial que reglamente el uso de fitosanitarios. “Se puede producir y cuidar la salud al mismo tiempo, no es una antinomia”, afirmó al AIM el vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guia.

Desde hace meses más de 300.000 hectáreas son improductivas en Entre Ríos, producto de un fallo judicial que restringe la aplicación de todos los fitosanitarios en inmediaciones a escuelas ubicadas en zonas rurales. En ese marco, el campo reclama al gobierno que elabore un decreto reglamentario que contemple las necesidades del sector promoviendo buenas prácticas para evitar malos usos de los fitosanitarios.

Ante ese escenario, se concretó hoy una nueva protesta en la capital entrerriana. La primera había sido frente a Tribunales y, ahora, fue en el acceso al túnel, para recordarle al Ejecutivo provincial que el conflicto sigue latente y romper prejuicios y generar consciencia en la población que la producción responsable no se contrapone con la salud.

“El malestar de los productores es muy grande, por eso estamos hoy acá, ya que estas restricciones devinieron en un problema que trasciende lo económico y se están convirtiendo en un problema social, porque hay muchos puestos de trabajo en riesgo en el interior de la provincia”, dijo a esta Agencia Guia.

En ese sentido, apuntó que esperan que el gobierno provincial avance rápidamente en la reglamentación, “porque los tiempos políticos no son lo mismo de la producción”, y agregó: “Acá no hablamos sólo de la agricultura tradicional sino de citricultura, ganadería, lechería, pecán y una serie de actividades que hoy no pueden seguir desarrollándose afectando a los productores que tienen a la producción como forma de vida, es decir, a quienes viven pura y exclusivamente de esto”.

La jornada no sólo es un pedido al Ejecutivo, sino que también “busca ser una instancia de concientización para que la gente vea que se pueden hacer las dos cosas; no hay que elegir entre salud y producción sino que se puede convivir armónicamente con buenas prácticas agrícolas sin alterar la salud”.

Hoja de ruta de la mesa de Enlace

En ese marco, la Mesa de Enlace provincial (integrada por Fedeco, FAA, SRA y Farer) trazó una agenda de trabajo que implica que las entidades implementen un programa de buenas prácticas agrícolas en todo el territorio provincial; programas de difusión y concientización para el sector y la sociedad; generar nuevos conocimientos para dónde ir con el modelo productivo actual.

Además, se espera del Estado “la emisión del decreto aclaratorio de las distancias de aplicación; establecer un sistema de fiscalización provincial que implique la normalización del 100 por ciento de las máquinas aplicadoras; que implemente un programa de capacitación integral; que genere conciencia de la importancia del sector agropecuario entrerriano, dentro de la estructura del Estado y de la sociedad; que se promueva un programa de trabajo interministerial”.