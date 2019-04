CanciÃ³n enseÃ±a a los niÃ±os a no callar aquello que les hace daÃ±o

Print This Post

Estos días comenzó a circular en redes sociales y grupos de WhatsApp. Se trata de una canción del grupo de música Canticuénticos que busca ayudar y concientizar sobre el abuso infantil. Su autora Ruth Hillar explicó cómo surgió la idea.

En el cuarto disco de Canticuénticos (grupo de música infantil originario de Santa Fe), una canción está allí lista para ser descubierta y desmenuzada por cada uno de sus destinatarios. Se llama “Hay secretos” y no hace más que poner luz en un tema tan oscuro como los casos de abuso infantil. Habla de esos secretos que tantas veces les piden guardar a nuestros pequeños y que pueden esconder las situaciones más extremas y dolorosas de sus vidas.

Ruth Hillar es su autora y contó cómo se le ocurrió la idea y hasta donde quieren llegar con ella. “Es una canción que quisiéramos que escuchen cada nena, cada nene y cada adulto que muchas veces son los que guardan y tapan secretos que pueden ser trágicos. La necesidad de esta letra surgió cuando hacíamos Noni-Noni, una canción de cuna de Canticuénticos y para la cual al momento de ilustrar su video buscábamos imágenes tiernas, de más cariño. En ese instante, tuve la sensación de que estábamos haciendo la canción para los niños que tienen más contención y que no están sufriendo y que faltaba una voz para los que no podían tener esos momentos que apelábamos, y ahí nomás salió la idea”.

Arribar la temática no fue fácil para la autora donde “hubo mucho trabajo, investigación, cuidado y tratar de ponerse en el lugar, empatizar con una persona que está pasando por esa situación, buscar un ritmo del folclore que se adapte a eso”.

“Es una canción que está dedicada al que está padeciendo pero también a los adultos que tienen que cuidar, acompañar, estar alertas. Y por qué no a los que están viviendo situaciones parecidas o los que las generan y ojalá logre pasarles esa coraza tan dura”.

Pero ella no trabajó sola “tuve ayuda de una psicopedagoga que trabaja en prevención de abusos, con ella tuve charlas para ver qué decir, cuales son las palabras más importantes como el tema del secreto, el tema de la confianza, del cuidar y de pedir ayuda y con todo esto pude construir una canción que no terminara de dejar explícito de qué hablaba sino que al que estuviera en esa situación le iba a hablar de eso pero al que no, no”.

Si bien el tema hace rato que se puede escuchar, estrenó su videoclip hace poco en el canal de YouTube y ya tiene más de 120.000 reproducciones. Ahora, “la canción está mucho más a la vista y tuvimos muchas devoluciones de padres, de docentes y ahora hace un par de días una antropóloga social brasilera nos está ofreciendo traducirla al portugués”, contó Hillar.

“Nuestras canciones siempre buscan tener puertas de entradas para los chicos y también para los grandes y esperemos que sirva para la prevención, como docentes que la están usando para sus clases de ESI donde se aprende a cuidarse, respetarse” agregó.

Paso seguido, la integrante de Canticuénticos, reflexionó: “Nos parece que las canciones tienen la posibilidad de llegar a lugares más profundos donde a veces las palabras no terminan de calar en un lugar más hondo, desarmar estructuras que tienen algunas familias donde mejor de ciertas cosas y los chicos necesitan confianza, que estemos atentos a lo que están transitando cada uno en sus edades y que sepan que si nos cuentan un secreto les vamos a creer”.

“Esperamos que “Hay secretos” sea un aporte para que el mundo sea tal vez un poquito mejor”, concluyó.

La Letra

Hay secretos chiquitos

Que te invitan a jugar

Y hay secretos tan enormes

Que te vienen a asustar

Hay secretos livianitos

Que te llevan a volar

Y hay secretos tan pesados

Que no dejan respirar

No se tienen que guardar

Los secretos que hacen mal

No se tienen que guardar

Los secretos que hacen mal

Si no alcanzan las palabras

Para lo que hay que contar

Inventemos otro idioma

Siempre te voy a escuchar

Aca estoy

Quiero ayudarte

Se que decis la verdad

Ya no habrá que

andar con miedo

Porque te voy a cuidar

No se tienen que guardar

Los secretos que hacen mal

No se tienen que guardar

Los secretos que hacen mal

No se tienen que guardar

Los secretos que hacen mal

Ya no habrá que

andar con miedo

Porque te voy a cuidar