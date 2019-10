Candidatos a defensores: Juliana Darrigo con el eje en integrar los derechos humanos

Print This Post

El viernes cerraron las inscripciones para los postulantes a la defensoría del Pueblo de Paraná. A partir de ahora comienzan a desandarse las etapas que llevarán en diciembre a la elección final con el acuerdo de la Concejo Deliberante. Con Juliana Darrigo, AIM inaugura una serie de charlas con los aspirantes.

A partir de este 8 de octubre se hará público el listado final de los inscriptos para ocupar el cargo de defensor del Pueblo de Paraná y también de Adultos Mayores. Luego de este paso comenzará un cronograma que prevé plazos para impugnaciones, entrevistas personales y el acuerdo final por parte de los concejales de la ciudad para designar a quien tendrá a cargo la figura del ombudsman de la capital provincial. En esta primera entrega de ronda con los candidatos, la activista por los derechos de los animales Juliana Darrigo dijo a esta Agencia que plantea profundizar el acercamiento con los vecinos para hacer valer sus derechos.

Darrigo se presenta como abogada, asesora legislativa, docente y activista por los derechos de los animales. Por esta última actividad es conocida ya que desde 2013 integra la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos de los Animales (Afada), entidad que representa en Entre Ríos. También se entiende como militante social, y justamente desde este lugar surgió la posibilidad de presentarme como postulante a la Defensoría. “Lo vi como un lugar de acceder a una estructura para realizar en definitiva cosas por las que brego, que hago, que es tratar de llegar a una sociedad más justa, a cambiar las realidades de los vecinos que hacen sus reclamos y están en una posición de desigualdad. Por eso trabajo; porque soy militante política las agrupaciones ‘Luche y Vuelve’ y ‘Compromiso Justicialista’, y desde allí tratamos de darle una mano a los vecinos en actividades con niños, con adultos, en la fiscalización de elecciones. Me considero militante política y social, y por supuesto que esto va de la mano de la lucha por los derechos de los animales. Porque creo que necesitamos una sociedad justa para respetar sus derechos”, indicó.

Sobre sus objetivos que deberá en su momento defender en la entrevista pública, en primer lugar Darrigo dijo que considera apuntar a los derechos humanos como los ejes de trabajo que ya rigen en la Defensoría, y en este sentido señaló “que lo primero que tenemos que trabajar es en dar una respuesta y acompañar, no sólo jurídico, al vecino. Debe ser algo integral, emocional y con un equipo interdisciplinario que permita dar una respuesta al vecino que llega cansado de no tenerlas”.

En lo específico, enumero en primer lugar que se deberá hacer un aporte respecto a las “Personas en situación de calle, donde se claramente vulnerado todos los derechos, a la vida digna, a un techo, a un trabajo, y creo que el Estado debe acompañar, hacerse cargo y dar una respuesta. Pienso en albergues que puedan trabajar, de forma interdisciplinaria, todo el año para que puedan reinsertar a estas personas en la sociedad. Para hombres, mujeres, personas trans”. El segundo eje de trabajo es con los carreros. “Cuando vemos un carro es importante ver el animal y sobretodo que arriba va una personas con trabajo precarizado, expuestos a los accidente viales, a la contaminación, y con los niños que deberían estar escolarizados. Esta cuestión hay que trabajarla para ver qué hacemos con esto. Desde la Defensoría se podría generar los vínculos y trabajar en conjunto con diferentes organismos para dar una solución”. Y el tercer punto para la Defensoría es para Darrigo “la difusión del trabajo de esta oficina. Porque cuando comencé buscar los avales me encontré que en muchos casos no sabían que existía esta oficina. Creo que hay que trabajar en una difusión, trabajar con vecinales, clubes, defensorías de otras provincias, en un trabajo en red para lograr una descentralización de organismo. Y promocionar los derechos humanos, y que el vecino tiene estos derechos y puede reclamarlo. Difusión y promoción de los derechos de forma descentralizada, e ir a ver qué le pasa al vecino y no esperar que llegue”, afirmó.