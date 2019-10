Candidatos a defensores: Silvia Campos propone transformación con diálogo y perspectiva de género

Connect on Linked in

Hasta el 17 de octubre de 2019, a través de Mesa de Entradas del HCD de Paraná, se pueden ingresar las impugnaciones a los postulantes para cubrir los cargos de defensor del Pueblo de Paraná, el adjunto y el de las Personas Mayores de la ciudad. En la ronda de consultas de AIM con los candidatos, la delegada del Inadi en la capital provincial dijo que su postulación apunta a involucrar a la ciudadanía a partir de transformar la gestión.

Ya se encuentra en marcha la elección de los defensores del Pueblo y de Adultos Mayores de la ciudad, en un proceso que se prevé finalizar a fin de año cuando los concejales acuerden las designaciones. En la ronda de intercambio con los aspirantes, esta Agencia dialogó con la actual representante del Instituto Nacional Contra la Xenofobia y el Racismo (Inadi). La funcionaria, además de presentarse como la delegada que trabaja en la asistencia a esas víctimas, así como la sensibilización en difusión de derechos en toda la provincia, recordó su trayectoria como abogada “especializada en métodos pacíficos y participativos de resolución de conflictos”. Campos también repasó su participación en el Consejo Provincial de Prevención de la Violencia Provincia de Entre Ríos, en la Red por las personas en situación de calle de Paraná,y en Instituto de la Mujer de la Municipalidad, entre otros.

En cuanto a cuál fue su motivación para presentarse a la Defensoría, la letrada señaló su creencia en “la construcción colectiva de una sociedad más justa, diversa e inclusiva. Siempre he mantenido un compromiso con la cultura de la paz; esto no solo a nivel personal sino también profesional y político y por ello me he especializado por más de 20 años para contar con herramientas eficaces y así poder hacer un mejor aporte desde mi ámbito de actuación”. En este sentido, sobre la institución consideró que “puede transformarse en un actor importante para la generación del cambio cultural en la ciudad de Paraná, por ello me postulo y pretendo acceder al cargo, para trabajar ejecutando acciones positivas por el derecho a construir una ciudadanía diferente, convocando a la gente a repensar y transformar colectivamente nuestra convivencia. He perfilado mi profesión hacia el dialogo participativo, con capacidad de transformar pacíficamente nuestra sociedad y también conozco las herramientas del derecho porque mi profesión de base es de abogada”, sostuvo

Para Campos, el “modelo actual preponderante en casi todos los organismos estatales se basa en el control, de jerarquía verticalista, por lo que interpreto se debe reformular en el sentido de habilitar los niveles de opinión y decisión a favor de la ciudadanía sobre sus propias cuestiones. Es de suma importancia que las personas sean reconocidas, y se les permita efectuar aportes y asumir la responsabilidad que significa el diseño de una solución a los temas que las aquejan, lo que además favorece el cumplimiento y sustentabilidad de lo decidido”. Y en este sentido, como aporte de la perspectiva de género, sostuvo que “deberá trabajarse en la transverzalización de la perspectiva de género en los distintos lineamientos y ejes de gestión. Mi interés es poner mi profesionalismo, capacitación y experiencia para transformar el organismo en un verdadero espacio amigable, que se convierta en un puente con la ciudadanía, un pilar que funde y sustente una democracia realmente inclusiva que aporte respeto y paz a nuestra convivencia”.

Gestión

En cuanto a propuestas concretas de trabajo, la abogada consideró que “el principal desafío de mi propuesta es acercar el rol de la Defensoría del Pueblo de Paraná a la gente al derecho a la ciudad, lo que consiste en facilitar su acceso a todos y todas y en especial a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o han sido históricamente olvidados y discriminados. Creo que es hora de plantearnos instituciones más flexibles, con accesibilidad es su más amplio sentido y con la capacidad de una tutela realmente eficiente.

Si bien es notable el esfuerzo y los resultados obtenidos por anteriores gestiones, entiendo que hoy en día resulta necesario cambiar y modernizar el organismo para que se realmente amigable, con capacidad de ofrecer respuestas y acompañamiento a problemas cotidianos de personas y grupos concretos, teniendo como premisa de la relación horizontalidad y el diálogo permanente, sin que ello signifique descartar la utilidad de otras herramientas necesarias para la gestión”.

Las áreas temáticas a desarrollar para la actual delegada del Inadi se deberán centrar en los siguientes ejes: Personas con diversidad funcional (discapacidad); Género; Derechos Humanos y Diversidad; Juventud; Servicios públicos; Defensa del Consumidor; Salud y Cuestiones Socio Ambientales. En cuanto a los objetivos específicos de gestión se plantea Acceso igualitario para “tener mayor cercanía con la ciudadanía”; un “sistema multipuertas” con la finalidad de generar “en una mesa de entradas centralizada que deriva a un área de admisión y diagnóstico que analiza los casos para luego derivarlo al sector (puerta) con capacidad para brindar su manejo más adecuado”. También se plantea “una reestructuración y modernización del organismo” a partir de implementar “expedientes electrónicos, contacto fluido a través de las redes sociales, entre otros”. Campos propone asimismo una “descentralización”, un “sistema de seguimiento de casos” y una planificación general del organismo con eje en el “fortalecimiento de la comunicación y participación”, así como un trabajo territorial con la fuerte impronta de “generar espacios de diálogo con diferentes sectores de la sociedad”, afirmó.

Perspectiva de Género

Campos en su declaración de objetivos para la Defensoría apuntó a sumar a distintos actores institucionales y organismos de la sociedad civil, fortaleciendo y capacitando el Centro de Mediación con un base que se reitera en cuanto la igualdad de género: “Este principio de política y justicia social tendiente a eliminar toda desigualdad que perjudique a las mujeres será aplicado en toda gestión que se desarrolle desde la Defensoría del Pueblo y deberá trabajarse en la transverzalización de la perspectiva de género en los distintos lineamientos y ejes de gestión como elemento”.