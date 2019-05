Candidatos a intendentes de Paraná participaron del primer debate público

Connect on Linked in

La mayoría de los candidatos a intendentes para Paraná participaron del debate que se realizó en el paraninfo de la Universidad Católica. En la jornada se destacaron el intendente de la ciudad, Sergio Varisco (Cambiemos), y la candidata del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST)-Nueva Izquierda, Sofía Sforza. Adán Bahl, no participó de la instancia, registró AIM.

El debate tuvo tres bloques: obras públicas y mantenimiento vial; protección de la mujer y cultura; y boleto estudiantil y endeudamiento municipal. Al encuentro asistieron Varisco, Sforza, Marcelo Haddad (PS), Armando Sánchez (Políticas para la República) y Graciela Braffa (Confederación Vecinalista de Entre Ríos). Fue el vicegobernador y candidato por Creer Entre Ríos, Adán Bahl, quien se excusó mediante una carta.

Varisco: “El Estado municipal actual tiene una sólida situación económica y financiera”

Por su parte Varisco se explayó sobre la actualidad del municipio y aseguró que el Estado local “está ordenado, con una sólida situación financiera y con mayor obra pública”. Además, destacó “las políticas sociales, en materia de salud y educación, preservando los derechos de la mujer y de los estudiantes”.

El presidente municipal al referirse en primer término a la obra pública señaló que “el Estado municipal actual tiene una sólida situación económica y financiera y con ello desacredito los dichos de algún candidato sobre una supuesta bancarrota y cierta inseguridad. Estas cuentas son públicas y están a disposición cada ciudadano. También es mentira que el área de personal tenga un peso del 82 por ciento sobre el presupuesto, éste fue aprobado por el Concejo Deliberante. La erogación por personal solo significa el 52 por ciento del mismo. Hoy tenemos recursos por 630 millones de pesos sobrantes, según las distintas cuentas y no estamos en un proceso de ajuste sino una política salarial ordenada y sin despidos respecto a los empleados municipales. Y la política de obra pública se sostiene por esta buena situación económica”.

Sforza: “Pensamos la ciudad como un derecho”

A su turno, la candidata del MST indicó que proponen “que el eje que tiene que vertebrar las propuestas tanto para el municipio como la provincia es la participación”. En este sentido, apuntó que entienden “que hay que hay que democratizar las formas en las que se toman las decisiones, es decir, cómo se organiza, planifica y se destina el Presupuesto para la obra pública es fundamental”.

“Para nosotres la obra pública no significa, simplemente, nuevas construcciones, lo que podamos hacer, sino que implica recuperar y mantener aquello que consideramos un espacio público de todes les paranaenses. Por ejemplo, el borde costero de los grandes negocios inmobiliarios y las grandes familias, que tienen caserones que impiden el acceso al río”, apuntó. En ese marco, la candidata de la izquierda argumentó que su programa piensa “la ciudad como un derecho”, por lo que cuestionó el avance de loteos “que benefician a los privilegiados y privilegiadas de siempre y dejan a los trabajadores, mujeres, a la juventud y les jubilades fuera de la ciudad”.

“Piensen que es poco el espacio público. Aquelles que no podemos pagar una cuota a un club o no podemos entrar a determinados barrios privados. En ese escenario sostenemos que son sumamente necesarios los espacios públicos, manteniendo los que tenemos y recuperando los que perdimos”, señaló.

Haddad: “Tenemos una enorme oportunidad para ponernos de acuerdo”

En tanto, Haddad indicó que desde el PS opinan que “desde nuestra perspectiva hasta acá cada intendente cree que la ciudad se fundó con él. Entonces empieza la gestión y comienza una serie de obras y cuando se va deja su estela cósmica de amigos y familiares que no le hace bien a la ciudad”.

“Tenemos una enorme oportunidad para ponernos de acuerdo. Queremos una ciudad a 20 años y, desde esa perspectiva, la obra pública debemos canalizarla, fundamentalmente, al saneamiento, que tanta falta le hace a la ciudad”, ya que argumentó que “el diez por ciento de la ciudad aún no tiene conectividad de agua potable y el 35 por ciento no tiene cloacas en su casa. No tenemos una planta de tratamiento de aguas cloacales, no tenemos una planta de potabilización y no tenemos una planta de tratamientos industriales”.