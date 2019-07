Capacitaron a técnicos de Ambiente provincial en producciones limpias

Print This Post

Profesionales de la Secretaría de Ambiente se capacitaron en la adopción e implementación de programas de Producción Más Limpia y Eficiencia Ambiental, que el organismo entrerriano puso en marcha días atrás, destinados a industrias de Paraná.

Este viernes se realizó en la ciudad santafecina de San Justo la entrega de los certificados a los técnicos de Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Chaco que cursaron la Diplomatura. Estuvieron presentes el ministro de Medio Ambiente de Santa Fe, Jacinto Speranza; el subsecretario de Ambiente de Entre Ríos, Lucio Amavet; el representante de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Córdoba, Daniel Molina; la subsecretaria de Ambiente de Chaco, Claudia Terengui; el subsecretario de Gestión Ambiental de Santa Fe, Eduardo Seguro; y la jefa del Área Residuos de Entre Ríos, Angelina Marizza.

Además en la oportunidad se entregó a cada provincia el material bibliográfico para comenzar con las instancias de formación a las industrias y empresas que se sumen al programa.

La Diplomatura se dictó en el marco del programa Producción Más Limpia que es implementado de manera regional en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, a través de la Región Centro, y con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El subsecretario de Ambiente de Entre Ríos, Lucio Amavet, agradeció a la provincia de Santa Fe por haber invitado a Entre Ríos a formar parte del programa Producción Más Limpia y la felicitó por lo que fue la Diplomatura.

“En el tiempo que llevamos trabajando juntos como Región Centro, haber encontrado este espacio y este tema para empezar a trabajar algunos puntos centrales, como es el ordenamiento ambiental de la producción primaria e industrial, es muy importante pues representa una política central para el gobierno entrerriano”, afirmó Amavet.

Además consideró fundamental “formar y capacitar a técnicos en estas temáticas. Poder jerarquizar la Secretaría de Ambiente con cinco técnicos que realizaron la Diplomatura eleva el nivel del organismo”.

Mencionó que el pasado martes se realizó la puesta en marcha del programa Producción Más Limpia en Paraná, con la convocatoria a industrias del Parque Industrial de la capital entrerriana, y destacó que dicha herramienta “propone otra forma de lograr al ordenamiento, no a través de una inspección con la posible sanción o suspensión del establecimiento, sino desde otro lugar, con una propuesta superadora, de capacitación, de asistencia técnica en pos no solamente de disminuir posibles impactos ambientales, si no de mejorar la eficiencia productiva entre un 10 y un 30 % de las industrias”.

“El lanzamiento del programa ha despertado el interés de las industrias y esperamos poder lograr que esas empresas vayan hacia el ordenamiento ambiental desde la capacitación y formación de sus consultores y entendiendo que el Estado está para transitar juntos ese proceso””, afirmó el funcionario entrerriano.

Por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos realizaron la diplomatura los técnicos y profesionales María José Migliora, Germán Rivero, Rodrigo Borda, Fernando Rivera y Álvaro Fontana Lai.

Formación

La Diplomatura en Producción Más Limpia y Eficiencia Ambiental apuntó a capacitar a profesionales y agentes del sector público en la adopción e implementación de Programas de Producción Más Limpia y Eficiencia Ambiental; generar los criterios necesarios a los fines de mejorar la eficiencia productiva, disminuyendo los riesgos ambientales y de salud.

Puntualmente se formó a los técnicos para que adquieran las habilidades necesarias para comprender los procesos, de manera de detectar las posibilidades de mejora y sugerir soluciones que impliquen una mejora en la eficiencia del proceso, tanto desde el punto de vista económico como ambiental, manteniendo o mejorando la calidad de los productos, así como la higiene y seguridad del trabajo.