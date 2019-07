Carrió quiere que se revisen los juicios contra los represores de la última dictadura

Print This Post

La diputada nacional reclamó examinar el proceso que se sigue por delitos de lesa humanidad y aseguró que se realizaron “muchos juicios injustos contra militares que no tuvieron nada que ver”.

Luego de varias semanas sin aparecer públicamente, la diputada nacional Elisa Carrió dio una entrevista televisiva en la que promovió una revisión de los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.

“Me gustaría una ley que pueda habilitar la revisión de muchos juicios injustos, sin debido proceso legal, contra militares que no tuvieron nada que ver”, dijo Carrió en diálogo con TN e hizo referencia a “los que tenían 18 años y están condenados sin pruebas. ¿Cómo un cabo de 19 años puede desobedecer a Nicolaides?”, planteó.

“En la tortura excluyo totalmente, pero los derechos humanos son para todos. No creo en la venganza, no puede ser que haya gente tan grande en la cárcel”, sostuvo y agregó que el ex jefe del Ejército, César Milani, “cometió delitos de lesa humanidad, ellos eran tenientes y capitanes, yo hablo de los chicos que tenían 19 años y eran cabos”, explicó.

No es la primera vez que la diputada se refiere a este tema. Ya a fines de 2017 había asegurado algo similar cuando sostuvo que había militares condenados sin pruebas y adelantó que esperaba “el consenso necesario para ver juicios de revisión”.

“Realmente hay juicios donde no hay pruebas, hay otros juicios que tienen que quedar firmes y hay una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos. Es que después de determinada edad, tu prisión es domiciliaria. Pero lo es en todos los casos. Y además ahora que está el chip este que vos no te podés mover, digo ¿por qué vas a dejar vivir a personas muriéndose?”, había señalado

Fuente: Tiempo Argentino