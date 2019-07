Castañeira: “Queremos intervenir en esta elección con una mirada de izquierda de la sociedad”.

Connect on Linked in

La precandidata a presidenta del Nuevo Movimiento al Socialismo (MAS), Manuela Castañeira, indicó a AIM que buscan pasar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) para “trasmitir una mirada para resolver la gran crisis que atraviesa el país desde un punto de vista de los trabajadores y trabajadoras”.

Castañeira es socióloga, militante feminista, de izquierda y del interior del país, más precisamente, de Entre Ríos. La precandidata del Nuevo MAS explicó a esta Agencia que quieren “intervenir en esta elección con una mirada desde la izquierda de la sociedad, de la política no tradicional”.

En ese sentido, indicó que el Nuevo MAS busca “trasmitir una mirada para resolver la gran crisis que atraviesa el país desde un punto de vista de los trabajadores y trabajadoras”.

“Vemos que en esta crisis el mensaje que da el macrismo es de un capitalismo neoliberal campante (con una intención de imponer más ajuste y flexibilización laboral) que el ‘fernandizmo’ (que no es más el kirchnerismo, sino que es una propuesta más conservadora) replicaría, porque no tiene un programa alternativo en este momento y eso genera una crisis en su campaña, porque dice que no romperá con el FMI, que no pondrá retenciones al agro, que mantendrá superávit fiscal y que hay que seguir devaluando y congelamiento de salario. Alberto Fernández no propone medidas claras en favor de los trabajadores y nosotros queremos intervenir en ese debate con medidas y un plan económico que revolucione la política y la economía y ponga en el centro a los trabajadores y las trabajadoras”, afirmó la sociologa.

En ese sentido, adelantó que las primeras medidas de gobierno que ejecutarían serían “la reincorporación de los despedidos bajo el macrismo (públicos y privados), la eliminación del IVA y del impuesto a las ganancias (al salario) y que los fondos salgan de los grandes capitales del campo, las finanzas, las industrias y el no pago a la deuda externa”.

Falsa polarización

Para la dirigente trotskista “hay una intención del empresariado y los multimedios hegemónicos de imponer una polarización de la sociedad entre el macrismo y el fernandizmo”, pero indicó que ante ese escenario el Nuevo MAS se abre “paso a fuerza de propuestas; ellos lo único que tienen que proponer es ‘ser menos malos que otros’, pero ninguno bueno, y nosotros proponemos cosas positivas para la sociedad y estamos en una campaña que crece mucho en el país con valentía y coherencia”..

“Creció mucho la campaña a nivel nacional y tenemos expectativas para el 11 de agosto”, aseguró la referente, quien pidió a la sociedad el apoyo para pasar las Paso: “Estamos obligados a sacar el 1,5 por ciento (que son alrededor de 400.000 mil votos) y queremos que esta voz, de esta piba de izquierda, militante feminista que viene de Paraná llegue al debate presidencial”.

Unidad genuina de las izquierdas

Por otro lado, Castañeira lamentó la actitud de dirigentes del Frente de Izquierda y los Trabajadores que clausuraron la posibilidad de una Paso que una a las izquierdas: “Nosotros propusimos al frente que encabeza (Nicolás) Del Caño –Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT)- y a (Luís) Zamora hacer unas Paso que contengas a todas las expresiones de izquierda del país. Si no hay acuerdo de quiénes deben ser los candidatos lo más democrático era, en este momento, ir a una interna y tener una lista en común de cara a octubre y, ni siquiera, contestaron”.

El silencio del FIT “entiendo que fue por mezquindad y, después, sumaron, al último minuto, al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Ellos habían estado toda la primera mitad del año participando en actividades con el kirchnerismo y (Juan) Grabois y daban a entender que iban a otro lado político y fue una sorpresa su alianza con el MST que tiene una trayectoria menos clara o consecuente dentro de la izquierda y que hayan hablado con ellos y no con nosotros habla peor del FIT. Además, para ellos no es importante que la izquierda tenga una candidata mujer y para nosotros sí, porque el movimiento de mujeres y personas LGBT es muy fuerte y dinámico. Las mujeres en el país somos sinónimo de fuerza y lucha y para ellos no es importante y hay un dejo machista.

También, lamentó que el FIT, a una semana de cerradas las alianzas, “expulsó a históricos dirigentes como Jorge Altamira y Marcelo Ramal y a 800 militantes más del Partido Obrero y en la izquierda no hay que echar a nadie sino que hay que unir, por eso esperamos que recapaciten”.