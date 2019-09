CastrillÃ³n confirmÃ³ que la presidencia del STJ el 31 de diciembre

Connect on Linked in

“El 31 de diciembre dejo la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, no estoy en condiciones de modificar los errores del sistema penal en la provincia”, sostuvo Emilio Castrillón.

Respecto de su gestión al frente del Superior Tribunal de Justicia, Castrillón sostuvo que “ha habido cambios importantes en la Justicia” y precisó: “Destruimos 12 mil armas, tenemos los concursos de forma automática, en Informática hemos crecido, también en lo que es Juzgado de Familia, Procesos Civiles, Laborales, trámites de personal, administrativos, elementos secuestrados, hemos dado impulso a los Juzgados de Paz, hemos logrado comenzar con el edificio propio en Gualeguaychú, las morgues están en funcionamiento”.

“Estoy muy conforme con lo que logramos, me quedó pendiente modificar el sistema Penal y por eso mismo no quiero seguir, porque no logro que se tome el toro por las astas y se pongan los jueces de garantías y derecho, que el acusador acuse y que la defensa sea fuerte y tenga los medios para defender”, especificó.

Más adelante dijo que “siempre bregué para que se llame a concurso para el Consejo de la Magistratura, tiene que ser designado por el Ejecutivo, por el órgano controlador”.

Juicio por Jurados

Con respecto al tema de Juicio por Jurado señaló: “Debemos probar con delitos de más de 20 años de pena, que la gente participe. Estamos todos de acuerdo, puede haber alguna variación en algún artículo, pero el tema de los años está dado por la necesidad de ponerlo en marcha”.

“Hay algunos que dudan si los entrerrianos pueden ser jurados, pero en lo personal estoy convencido de que el ciudadano entrerriano está en las mejores condiciones para juzgar un hecho”, aseveró.

“La política es una etapa cumplida”

Consultado por su pasado rol como legislador afirmó que “no extraño la política, y es una etapa cumplida, ha sido una de las cuestiones que me facilitó muchas cosas, no existe un legislador que no haya estado acompañando para mejorar el servicio de justicia en su pueblo”.

Con respecto a su relación con Bordet, dijo: “No tengo un dialogo permanente pero es el gobernador que eligieron los entrerrianos, es muy buena su gestión y no la comparo con otras gestiones”, dijo y agregó que “el Ministerio de Justicia ha trabajado muy bien con nosotros, pero ahora el tema económico es una situación complicada para todos: el ciudadano y el Estado”.

Salarios

Castrillón también se refirió a la polémica sobre los salarios y manifestó a Debate Abierto que “hay posiciones sobre el monto que cobramos y en su momento dije cuál era la mía con respecto a las remuneraciones y eso ha generado opiniones a favor y en contra. Todas son posiciones respetables en el marco en que uno es interrogado y puede dar su posición, se hace más polémica porque no hay grandes temas para tratar por estos días, creo que el Poder Judicial está bien pago pero se hace una labor importante y eso debe ser reconocido”.

Asimismo indicó que “yo no dije que tenía un mal sueldo, soy uno de los que cobra bien, la Justicia entrerriana está en una línea intermedia, el juez cobra lo mismo que un juez federal, con Julio Rodríguez Signes (fiscal de Estado) hablamos siempre y estamos en desacuerdo de forma permanente, pero ahora estamos discutiendo los ingresos, no me lo reclamó tras haber realizado estas declaraciones y me contestó con bajo perfil y de forma cauta”.