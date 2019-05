Castrillón señaló al Ejecutivo por el fallo adverso de fitosanitarios

Connect on Linked in

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillo, insinuó que la sentencia que ratificó la restricción de la aplicación de fitosanitarios respondió a la falta de argumentos de los representantes del Gobierno en la defensa del caso, apuntó AIM. “Sabemos que queremos encontrarle una solución, pero escapa al Poder Judicial”, afirmó el magistrado.

En la audiencia que le dio a la comisión de productores que se manifestó hoy en Tribunales, el presidente del STJ aclaró que la justicia no está en contra de la aplicación de fitosanitarios, sino que el fallo que reafirmó las restricciones responde a la falta de pruebas que presentó el Gobierno de Entre Ríos para demostrar que el uso de esos productos y las buenas prácticas no afectan la salud de estudiantes y docentes en escuelas rurales.

“La situación de ustedes es parte de la preocupación nuestra como parte del Estado entrerriano; nosotros no somos ajenos. No somos ajenos a nuestra sociedad, algunos más vinculados al campo, otro no, pero es nuestra realidad”, dijo el juez a los productores, quien remarcó que su posición siempre fue clara: “Sin producción no hay trabajo y sin trabajo no hay vida”.

En ese marco, el presidente del STJ aclaró que cuando el Poder Judicial “tiene que actuar actúa en base a cómo se plantean las controversias y cómo se defienden y el juez valora lo que plantea una parte y la defensa de la otra parte. El juez no hace llevar pruebas, tal vez puede pedir de oficio, pero, normalmente, son las partes las que hacen llegar las pruebas”, por lo que la sentencia respondió a la falta de eficacia del Gobierno de exponer que la buena aplicación de los fitosanitarios no perjudican a la salud.

“Cuando se ve este tipo de problemáticas lo primero que se defiende (en base a la Constituciones Nacional y Provincial y a los tratados internacionales) es la vida y no se puede resolver en contra de lo que dice que ‘afecta a la vida’ si no se logra acreditar que es así. Es decir, el principio es proteger la vida y es lógico que hay que entender que uno no se va a fumigar sabiendo que se mata a sí mismo”, dijo el abogado, quien insistió que el escenario actual responde “a cuestiones de posiciones y regulaciones jurídicas que estuvieron en el tiempo sin regularse”.

“Quienes resolvieron no estimaron completa a la regulación o a la forma de regulación (que sea por Decreto y no por Ley) o la falta de fundamentación o no de este tipo de deliberación o resultado para arreglar la vida de los entrerrianos que contemple las dos partes”, subrayó el presidente del STJ en defensa de los magistrados que integran las Salas.

Ante ese contexto, Castrillón remarcó que quieren “encontrarle una solución, pero escapa al Poder Judicial”, por lo que el conflicto se deberá resolver políticamente entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.