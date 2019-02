Causa AMIA: condenaron al exjuez Galeano y absolvieron a Menem

Print This Post

Hugo Anzorreguy recibió 4 años y medio; Carlos Telleldín, 3 años y 6 meses; Juan Carlos Anchezar y Carlos Castañeda, 3 años. El exmagistrado actuante a 6 años y los exfiscales Mullen y Barbaccia, 2 años en suspenso.

El Tribunal Oral Federal 2 absolvió este jueves al expresidente y senador nacional Carlos Menem en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, mientras que el exjuez Juan José Galeano fue condenado a 6 años de prisión como partícipe necesario del delito de peculado. En el mismo veredicto, el tribunal también dictó la absolución de Jorge “Fino” Palacios (excomisario de la Policía Federal), Rubén Beraja (expresidente de la DAIA) y del abogado Víctor Stinfale; mientras que los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia fueron condenados a dos años de prisión condicional. Entre los condenados también están el extitular de la SIDE Hugo Anzorreguy que recibió una condena de 4 años y 6 meses de cárcel; el reducidor de autos Carlos Telleldín, tres años y seis meses. En tanto, que el exsubsecretario de la SIDE, Juan Carlos Anchezar, y el excomisario de la Policía Federal, Carlos Antonio Castañeda, recibieron 3 años de cárcel. El Tribunal está compuesto por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel, y los fiscales de la Unidad AMIA.

Argentinas La condena llega después de tres años de debate y a 25 años del peor ataque terrorista de la historia de Argentina. Apunta a dilucidar dos cuestiones separadas. Por un lado, el pago de 400 mil pesos al desarmador de autos Carlos Telleldín, quien se cree vendió la camioneta Traffic que fue usada en el atentado contra la mutual judía en la calle Pasteur. Lo que deberá definir el veredicto es si este pago realizado con fondos de la exSIDE tuvo como objetivo crear una falsa pista sobre el involucramiento de los policías bonaerenses que fueron detenidos y luego liberados. Esta parte del juicio se inició en 2000 por una denuncia de Ricardo Gil Lavedra ante la emergencia pública del caso del pago. Además, se evalúa si existió una operación orquestada desde lo más alto del poder para desviar la investigación sobre la denominada pista siria, que involucra al ciudadano de origen Alberto Kanoore Edul. Los querellantes sostienen que el hermano menor del ex presidente, Munir Menem, intercedió ante el entonces juez Galeano para que no investigara a esta persona emparentada con la entonces familia presidencial. Esta investigación surgió por iniciativa de un trabajo conjunto realizado por Alberto Nisman y el hombre fuerte de la ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán recién el 3 de mayo a las 13.30. A continuación, las condenas por la Causa AMIA:

Carlos Menem, Patricio Miguel Finnen, Rubén Ezra Beraja, Víctor Alejandro Stinfale y Jorge Alberto Palacios fueron absueltos.

Hugo Anzorreguy: cuatro años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua y costas del proceso.

Juan José Galeano: seis años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua y costas del proceso.

Eamon Gabriel Mullen: dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por cuatro años y costas del proceso.

José Carlos Barbaccia: dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial por cuatro años y costas del proceso.

Carlos Alberto Telleldín: tres años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas del proceso.

Ana María Boragni: dos años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta y perpetua y costas del proceso.

Juan Carlos Anchezar: tres años de prisión, inhabilitación especial por seis años y costas del proceso.

Carlos Castañeda: tres años de prisión, inhabilitación especial por seis años y costas del proceso.

Fuente: Perfil