Cayó la sesión por el cierre de escuelas nocturnas en Buenos Aires

Diputados de la oposición en la Legislatura porteña realizaron este jueves una sesión especial para exigirle al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que dé marcha atrás con la resolución 4055 del ministerio de Educación, que implicará el cierre de 14 escuelas nocturnas. Sin embargo, los legisladores del PRO y Coalición Cívica (Vamos Juntos) no dieron quórum. Pero hubo coincidencia entre los diputados que la ministra de Educación, Soledad Acuña, a lo largo de todo el año tomó medidas contra la educación pública.

La sesión fue presidida por Carlos Tomada, quien explicó que había 21 proyectos para tratar. “La ministra de Educación Acuña es una inútil”, dijo por su parte la legisladora de izquierda Laura Marrone.

Todos los bloques tomaron la palabra para repudiar las medidas de Acuña: “Vamos a llevar al recinto la voz de los más de 14 mil trabajadores, jóvenes, adultos mayores, madres y padres que encuentran en las escuelas nocturnas la única forma de finalizar sus estudios y cumplir sus sueños”, afirmó el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Mariano Recalde.

“Prometieron abrir escuelas y jardines. No solo no cumplieron sino que ahora los cierran. Esta medida es el colmo del ataque a la educación pública”, insistió Recalde, y aseveró: “Vamos a seguir discutiendo aunque no se presenten. Este tema no va a pasar inadvertido, no nos van a encontrar de brazos cruzados mientras cierran escuelas en la Ciudad”.

“El Gobierno tiene que escuchar a la comunidad educativa y frenar esta resolución. La educación pública es un derecho, no una variable de ajuste”, dijo Paula Penacca, legisladora de Unidad Ciudadana.

La presidenta del Bloque Peronísta, María Rosa Muiños, señaló que “esta es la segunda Sesión especial que pedimos desde la oposición para discutir en forma global las decisiones inconsultas que toma por segundo año consecutivo la ministra, Soledad Acuña, al finalizar el ciclo lectivo y sin generar instancias de discusión con la comunidad educativa”.

Y agregó: “La mayor cantidad de pedidos de informe presentados por la oposición tienen que ver con infraestructura escolar, UniCaba, cierres de las salas maternales, mudanzas de los Institutos de Formación Técnica Superior, falta de vacantes y ahora también se suma el cierre de las escuelas nocturnas”.

Por su parte, el legislador Santiago Roberto remarcó que “llegamos al final de año legislativo en peores condiciones en lo que respecta a la educación pública de la Ciudad y hoy podemos afirmar que vivimos en una crisis educativa. Y aún más, el presupuesto educativo para el año que viene es el menor en los últimos 24 años”.

Asimismo, destacó que “esta resolución lo que están haciendo es excluir y expulsar del sistema educativo a quienes tienen la necesidad de estudiar y trabajar, que son los jóvenes y adultos de los sectores más vulnerables”

Al finalizar la sesión los parlamentarios que participaron en la sesión se solidarizaron con los docentes de la Ciudad nucleados nucleados en la Unión de Trabajadores del Estado (UTE) y la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys), quienes protestaron y realizaron lun paro al ministerio de Educación porteño.

Por su parte, los gremios docentes se concentraron frente a la Legislatura para reclamar contra el cierre de las escuelas nocturnas. En ese sentido, el titular de UTE-Ctera, Eduardo López, advirtió: “Si se cayó la sesión es porque los legisladores de Lilita Carrió y los del PRO decidieron cerrar escuelas”.