Celebrarán el Día internacional de la juventud

Las Naciones Unidas declararon en 1999, al 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud, a raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, registró AIM. En este marco, el secretario general de ONU, Antonio Guterres, adelantó que desde la organización, “en septiembre pondremos en marcha una nueva estrategia a fin de intensificar la labor que realizamos con los jóvenes y para los jóvenes”.

La Asamblea General recomendó que durante ese día se organizaran actividades de información pública, que sirvieran para promover una mayor toma de conciencia sobre los principios del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes (Pamj), creado en 1995.

La promoción de este día apoya medidas, tanto nacionales como internacionales para:

Mejorar la participación de la juventud en las actividades de las Naciones Unidas, así como en la sociedad y en la toma de decisiones.

Desarrollar políticas en temas prioritarios como la educación, el empleo, el hambre y la pobreza, la salud, el medio ambiente, el uso indebido de drogas y la delincuencia juvenil

Desarrollar canales de comunicación y cooperación entre organizaciones juveniles, agencias del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones juveniles intergubernamentales.

América Latina y el Caribe es una de las zonas con más altos índices de pobreza del mundo. Muchos jóvenes de la región tienen un acceso limitado a los servicios públicos, como el suministro de agua potable, las carreteras, la asistencia sanitaria y la educación. Según el Informe sobre el Estado de la Juventud Mundial 2005, se estima que aproximadamente 11 millones de jóvenes viven con menos de 1 dólar por día, y 27,2 millones con menos de 2.

La definición de joven tiene varias interpretaciones. Por lo general las Naciones Unidas, en base a la definición de la Organización Panamericana de la Salud (Paho), considera jóvenes a las personas entre 15 y 24 años. Para Unicef, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el mandato es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad. Unicef concuerda que esta etapa cubre todos los niveles de desarrollo en el ciclo vital de los niños y de los adolescentes, considerándolos como individuos que necesitan espacio y tiempo para que opinen y se consideren personas autónomas y creativas dentro de la sociedad.

La Convención, como el documento legal más aceptado del mundo, establece la participación como un derecho. Este principio materializa los esfuerzos de Unicef en generar condiciones para que niños, niñas y adolescentes tengan de una forma explícita derecho a una ciudadanía, incluido el derecho a votar, y puedan encontrar sus propias capacidades para contribuir en la familia, comunidad y sociedad.

Unicef apoya la participación activa de niños y adolescentes en las sociedades democráticas, abogando por una elaboración de normas internacionales que aumenten y fortalezcan sus derechos. Asimismo presta apoyo a la comunidad juvenil mundial mediante redes de participación juvenil, foros de debate y actividades, entre los cuales:

En Argentina, Expresiones Jóvenes, Las Otras Voces y Magik

En Brasil, Movimiento Nacional de Niños y Niñas de la Calle

En muchos países del Caribe, One Minute for my Rights y el programa Xchange

En Costa Rica, el programa radiofónico Diálogos 12-24

En Honduras, Comunicación y Vida (Comvida)

En Nicaragua, Emprendedores Juveniles

En Paraguay, el programa Abrazos

En Ecuador, el programa Niñoesperanza

Muchas actividades de Unicef que respaldan la participación de adolescentes, están basadas en facilitar una motivación cultural y social para una mayor integración entre los jóvenes, y entre ellos mismos y otras contrapartes, como organizaciones no gubernamentales, agencias, colegios y profesores y medios de comunicación.

La Oficina Regional de Unicef para América Latina y el Caribe, motiva algunos criterios estratégicos para los adolescentes en la región, dando prioridad a:

Educación universal primaria y secundaria, incluyendo iniciativas para la creación de colegios amigables

Reforzar las familias

Establecer sistemas de justicia criminal juvenil

Promoción de la salud sexual/reproductiva en el marco de derechos humanos y prevención del VIH/Sida

Promoción de los derechos humanos a través del arte, de la cultura ydel deporte, incluyendo la participación en programas radiofónicos y televisivos.

Promoción de la participación juvenil para la recuperación y rehabilitación psico-afectiva de niños, niñas y adolescentes en situaciones de desastres, como Redes Comunitarias para la Prevención de Desastres en Costa Rica y Retorno a la Alegría en muchos países de la región y del mundo

Respaldar el debate sobre la violencia sexual contra las mujeres

Desarrollar iniciativas y programas apoyando la igualdad de género

Unicef también promueve La Juventud Opina, un sitio Web interactivo para jóvenes, donde se promueven y organizan actividades especiales y diálogos de participación.

Los jóvenes -el grupo de personas comprendidas entre los 18 y los 29 años de edad que actualmente conforma la generación más numerosa de la historia- son agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica, así como del mantenimiento y el fomento de la paz. Su imaginación, sus ideales, su energía y su visión son imprescindibles para el desarrollo continuado de las sociedades de que forman parte.

Pese a su gran importancia, los jóvenes son al mismo tiempo víctimas de los grandes cambios de la sociedad y una gran parte de los civiles que se ven perjudicados por los conflictos armados.

Conscientes de esta situación, las Naciones Unidas, con la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social a la cabeza, han tomado desde 1995 una serie de medidas y acciones encaminadas a potenciar la plena participación de los jóvenes en la sociedad y mejorar su situación en todos los aspectos.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se comprometió a promover sociedades pacíficas e inclusivas y afirmó que «el desarrollo sostenible no puede realizarse sin la paz y la seguridad». El objetivo trata de garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades. Por otro lado, el Programa de Acción Mundial para la Juventud, que proporciona un marco político y directrices prácticas para mejorar la situación de los jóvenes, también alienta a «promover la participación activa de los jóvenes en el mantenimiento de la paz y la seguridad».

Mensaje del Secretario General 2018

Las esperanzas del mundo están puestas en la gente joven.

La paz, el dinamismo económico, la justicia social, la tolerancia: todo esto y más depende, hoy y mañana, de que aprovechemos la energía de la juventud.

Sin embargo, más de 400 millones de mujeres y hombres jóvenes viven en entornos de conflictos armados o violencia organizada.

Millones de ellos sufren privaciones, hostigamiento, acoso y otras violaciones de sus derechos.

Las mujeres jóvenes y las niñas son particularmente vulnerables.

La gente joven de todo el mundo necesita espacios seguros: espacios públicos, cívicos, físicos y digitales en los que poder expresar sus opiniones y perseguir sus sueños libremente.

Debemos invertir para que las mujeres y los hombres jóvenes tengan acceso a la educación, la capacitación y empleos decentes y puedan desarrollar todo su potencial.

Las Naciones Unidas tienen la firme determinación de escuchar lo que tienen que decir las mujeres y los hombres jóvenes y abrir vías para que participen de forma constructiva en las decisiones que les conciernen.

El próximo mes de septiembre pondremos en marcha una nueva estrategia a fin de intensificar la labor que realizamos con los jóvenes y para los jóvenes.

Al hacer del mundo un lugar seguro para la juventud, construimos un mundo mejor para todos.

Quisiera desear a todos ¡feliz Día Internacional de la Juventud!

António Guterres