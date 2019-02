Chagos, como Malvinas, obra de piratas

Print This Post

El canciller argentino, Jorge Faurie, dijo que la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre el archipiélago de Chagos tiene gran relación con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas-

Chagos en un archipiélago que sostiene un diferente con las islas Mauricio e involucra a la Gran Bretaña. Faurie recordó que la Corte sostuvo que el principio de autodeterminación no es pertinente si los consultados no son la población originaria del lugar. También que no corresponde desmembrar en el proceso de descolonizar.

Estos elementos tienen que ver con Chagos y Mauricio, pero los argumentos de la Corte son de enorme interés para la Argentina en su diferendo con Gran Bretaña por las Malvinas, dijo Faurie.

La Corte Internacional de Justicia emitió su opinión consultiva sobre la separación del archipiélago de Chagos de las Islas Mauricio, en la que señaló que Reino Unido debe poner fin “lo más rápidamente posible” a su administración del archipiélago, por considerar que no fue separado de forma adecuada tras su descolonización.

La opinión consultiva de la Corte fue solicitada en 2017 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El archipiélago de Chagos era parte de la colonia británica de las Islas Mauricio y en 1965 –tres años antes de su independencia– el Reino Unido separó este Archipiélago del territorio de Mauricio y posteriormente lo arrendó a EEUU para una base militar aún hoy operativa. En aquella oportunidad, la población de Chagos fue expulsada de ese territorio.

Según señaló el Gobierno argentino a través de un comunicado de Cancillería, la resolución “tiene relevancia” para la cuestión de las Islas Malvinas por “tratarse de una situación de desmembramiento territorial, y referirse a principios que son fundamentales en el reclamo sobre nuestras Islas”.