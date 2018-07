“Chaquetazo” frente al San Roque: Profesionales dijeron “sí a las dos vidas”

Connect on Linked in

Profesionales de la Salud hicieron un “chaquetazo” frente al Hospital San Roque, “por las dos vidas”, afirmando que “no solamente juramos defender la vida, de palabra; hoy nos toca jurar con obras”

Los médicos se concentraron frente al Hospital San Roque de Paraná tomando postura en el debate de ley por la despenalización del aborto.

El cardiólogo Alfredo Berduc se manifestó “en favor de las dos vidas, siempre”, según indicó. “Yo sigo desde siempre, peleando por las dos vidas, es una obligación moral y ética que asumo, como médico y cardiólogo infantil. Esto ha sido un motivo de lucha por la vida del niño, desde siempre”.

“Habiendo visto a los niños desde muy temprana edad de su vida gestacional, pensar en matar a ese niño no entra en mente. Hay tanta gente que quiere adoptar niños, no darles la oportunidad a ellos para vivir, es una inequidad”, aseveró el profesional.

A una madre que “está en duda si recurrir al aborto o no”, Berduc le aconsejó: “No puede matar a su hijo, tiene que darle la oportunidad de vivir, sino es con ella, que sea en otro lado, con otros padres” haciendo referencia a la posibilidad de recurrir a dar su hijo en adopción.

Por su parte, el doctor Raúl Martínez recordó que esta movilización “a favor de las dos vidas” se hace a nivel nacional, en diferentes ciudades. “Debemos poner la cara a esta situación; están proponiendo la muerte como una solución. Les decimos `no cuenten con nosotros`”.

“La vida no tiene precio, la vida no se negocia. El mensaje está claro, hay un montón de profesionales que estamos trabajando día a día para salvar las dos vidas”, puso relevancia además.

Florencia es psicopedagoga y se mostró en contra de la legalización del aborto: “Consideramos muy importante que toda la comunidad se comprometa, que se acerque y podamos llevar adelante esta causa de defender las dos vidas, como derecho fundamental, desde el momento de la concepción, sin el cual no existen los demás derechos”.

“Tengo para el 8 de agosto muchas esperanzas. Les pedimos a los senadores que vean que el pueblo argentino le dice sí a la vida”, aseveró.

Lucrecia es psicóloga y se mostró “apoyando esta lucha de defender las dos vidas”: “Desde el área que me incumbe veo mucha negación de los defensores del proyecto de legalización del aborto, del síndrome post aborto. Existe, son muy significativas las secuelas que deja, y son muy difíciles de sobrellevar para la mujer”.

La doctora Marta Graciela Palma aseveró que con esta manifestación: “Se puso de manifiesto nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestro rotundo rechazo a la nefasta ley de legalización del aborto”.

A las puertas del San Roque, quienes se congregaron en el “chaquetazo” entonaron el Himno Nacional Argentino: “En esas estrofas se habla de la libertad, y la libertad es lo que se pretende quitar al niño por nacer, y también pretenden quitar a los profesionales, la libertad de trabajar dignamente de acuerdo a la manera en que fuimos formados, en defensa de la vida, desde el momento de la concepción. La vida no se negocia, es el bien más preciado y el primer derecho humano”.

Asimismo, la doctora Evangelina Poli, mencionó que esta convocatoria “ha sido muy emotiva; desde lo personal nunca me imaginé desde que empecé la facultad, tener que estar peleando por un derecho tan básico y fundamental como es la vida. Esta lucha nos ha unido como comunidad médica, como sociedad, no solo los médicos estamos a favor de las dos vidas, sino todos los profesionales de la salud. Por primera vez se está tomando conciencia de este don tan grande que es la vida. Tenemos que defenderla, no solamente lo juramos de palabra, hoy nos toca jurarla con las obras, poner nuestra postura y decirle no al aborto. Esperamos el rechazo total de esta ley, porque tenemos que defender la vida, desde la concepción hasta su muerte natural”.

Paola Guía de Pazo afirmó que “hay una población muy importante de los profesionales de la salud que están en contra de este proyecto de aborto, que quieren defender la vida, que no quieren comprometer su ciencia para matar seres inocentes. Esperamos que los senadores recapaciten, que opten por rechazar esta ley, no modificarla. La mayoría del pueblo argentino está pidiendo el rechazo de la ley”.

