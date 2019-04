Charla sobre Ciberbullyinh en Paraná

Connect on Linked in

La Fundación Centro Paraná organiza para el 26 de abril, una charla sobre “Ciberbullying” para un manejo eficaz y saludable de las redes sociales. Las inscripciones ya están abiertas, constató AIM.

El 26 de abril de 18 a 20, en la escuela n°100 “Puerto Nuevo”, ubicada en Santiago de Liniers 395, se realizará la charla “Ciberbullying”: Orientativa para un manejo eficaz y saludable de las redes sociales.

La coordinadora pedagógica es la profesora Lidia Andrea Medrano y disertará el licenciado Santiago Alejandro Resett.

La misma está destinada a docentes, padres, estudiantes universitarios, comunicadores sociales y público general. El costo es de 150 pesos e incluye material digital. Se entregarán constancias de asistencia y se acredita puntaje de acuerdo a resolución 1000 del Consejo General de Educación (CGE).

Las inscripciones a cursobullying2019@gmail.com

Por mayor información pueden ingresar a: http://www.fundacioncentro.org/charla-ciberbulllying/

Cronograma de la charla:

17:30: Acreditación

18: Presentación del disertante.

18:10: Ciberbullying : concepto, consecuencias psicofísicas y sociales. Estrategias de manejo eficaz y saludable.

19:30: Espacio para preguntas.

20: Entrega de Constancias de asistencia

Sobre la entidad organizadora

La Fundación Centro trabaja en prevención y atención contra bulimia y anorexia (Aluba Paraná). Allí se brinda tratamientos a niños, adolescentes y adultos con trastornos de la alimentación.

Estos complejos trastornos tienen sus propios conjuntos de causas, síntomas y riesgos para la salud por eso cada persona puede expresar su enfermedad y recuperación de maneras diferentes.

Este tratamiento es llevado adelante por psicólogos, nutricionistas, médicos clínicos y médicos psiquiatras, está basado en la experiencia de la institución y en las últimas investigaciones sobre los factores biológicos y psicológicos de la bulimia nerviosa, anorexia nerviosa y los trastornos por atracón.

En Fundación Centro entienden que el proceso de buscar un tratamiento para una persona puede resultar a veces abrumador; es por ello que sus profesionales están para ayudarle y responderle cualquier duda que pueda tener.

Además, en esta institución se lleva adelante un programa para atender a niños.

Desde la entidad advierten que si “un niño no come, come todo el día, tarda horas en comer, no le gusta masticar, dice que no quiere engordar, esconde comida, selecciona comida, se aísla, no se integra en la escuela”, se debe estar atento y pedir ayuda.

En la Fundación Centro se realiza una entrevista y diagnostico con un equipo interdisciplinario de psicólogos, clínicos, psiquiatras y nutricionistas, y luego se trabaja sobre la problemática.

La sede funciona en Courreges 456 (Paraná). Teléfonos: 0343-4223873/4221264, de lunes y viernes 8 a 13, martes, miércoles y jueves de 8 a 17.

En Concepción del Uruguay: Alberdi 779 tel. 03442- 426624. Martes, miércoles y jueves 8 a 17.

Se trabaja con obras sociales.