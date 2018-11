Cinco razones por las que debes fomentar el hábito del ahorro en tus hijos

Print This Post

¿Por qué es importante aprender a ahorrar desde pequeños? Según la analista del Programa de Educación Financiera del Banco Central de Reserva, Regina Vásquez, los hábitos que se forman en un niño, llegan a ser parte normal o habitual a lo largo de su vida.

“Los padres que se dedican a modelar y enseñar a sus hijos buenas costumbres, están sembrando o heredando bienestar en sus hijos”, asegura.

La experta en el tema de educación financiera, explica que enseñar desde temprana edad el método del ahorro es beneficioso, ya que en la edad adulta se logra una mejor estabilidad y se disfruta mejor la vida. Estas son las razones por las que debes fomentar el ahorro en tus hijos:

Se convierte en un estilo de vida

Al hacerlo de manera cotidiana, estás acciones en el corto y largo plazo traerán descanso y bienestar en la persona que lo practica, desde niños se adopta un estilo de vida planificada, ordenada, en la justa medida de saber comprar y gastar de manera inteligente. Cuando se fomenta el hábito del ahorro, no hay presión o preocupación adicional por no tener dinero, porque encontrará muchas formas de utilizar sus recursos y contar con efectivo.

Eres ejemplo

¿Cuál es la mejor forma de enseñar? La experta sostiene que la mejor forma es mostrando experiencias de cómo hacerlo. Es día a día: por ejemplo: en casa, apagando las luces que nadie ocupa, desconectando equipos o electrodomésticos cuando no se usan, haciendo buen uso de todos los recursos con los que cuentan, haciendo uso eficiente de la gasolina planificando los viajes que haya que hacer; haciendo lista del supermercado, a tomar las mejores decisiones de compra, a comprar con la razón y no pasión, a comprar por necesidad y no sólo por un deseo.

La analista insiste en que el hábito se fomenta incluso cuando tu hijo observa que no desperdicias alimentos constantemente, si tu hijo ve que compras marcas caras o acostumbras a comer en restaurantes a menudo y luego observa que te están llamando porque tienes un pago pendiente, cuando el niño observa que tienes una meta de comprar algo y te propones/planificas cuánto dinero y cuánto tiempo necesitarás para apartar unos centavos para lograrlo, cuando el niño ve que “te pasas quebrando los dedos” por tanta deuda, o cuando llaman a tu casa para cobrarte pero tienen el celular de último modelo…, cuando ve que llevar ordenados tus recibos de tus gastos.

“Cuando un padre “enseña” y muestra esa forma de vivir, los niños observan y aprenden que esa es la manera de vivir y utilizar sus recursos, su dinero. Eso será normal para ellos”, asegura la experta.

Entre más rápido, mejor

Regina Vásquez, comenta que la mejor edad para enseñarles a ahorrar a los niños es desde que nacen, uno de los primeros obsequios que alguien puede dar a un bebé es una cantidad para abrir una cuenta de ahorro. Esa es una señal de lo que significará para su futuro. “Tu hijo se acostumbrará a tener su ahorro y los padres deben enseñarles que ellos también cuentan con sus ahorros”, sostiene.

Aprender a gastarlos en una edad prejuvenil será otra tarea que se debe enseñar, explicar cómo se mueve en mercadeo y ofertas fuera de casa , ya que ellos son muy influenciables por las marcas o por lo que sus amigos tienen. “Enseñarles que el valor de una persona no es por lo que posee, sino por lo que es (responsable, estudioso, mesurado, analítico, amigable, educado, etc.), que lo que usa (su ropa y zapatos) no define su nivel de ingresos sino su capacidad o impulsividad de comprar”, sugiere.

Es un círculo constante de aprendizaje

El proceso del ahorro debe iniciar con los padres; la experta enfatiza que “aprender-haciendo”, es un círculo constante de aprendizaje. Según Regina Vásquez, enseñar a ser eficientes con tus pertenencias, incluyendo tu dinero, es un proceso integral, no se trata sólo de guardar monedas o billetes en un recipiente o alcancías, sino de hacer un buen uso con todos tus recursos: agua, luz, teléfonos, utensilios, equipo, tiempo. Nadie puede motivar si esta persona no vive su propia experiencia de ser eficiente con todo lo que cuenta a su alrededor.

Un icono visible que ellos pueden asociar el ahorro desde pequeños son las alcancías. Puede ser que los padres elaboren y diseñen su propia alcancía o adquieran una.

La clave es el presupuesto

La forma más fácil de enseñarle a un niño cómo hacer su presupuesto es usando un cuaderno o en una computadora (Excel) para anotar sus ingresos, lo que destinará para su uso personal y lo que destinará para ahorrarlo. Allí puede anotar sus metas, por ejemplo si quiere comprar un equipo o juguete, fijar el monto y cuánto tiempo deberá pasar ahorrando, el padre puede recompensar su empeño, voluntad y disciplina aportándole una pequeña parte del monto total.

Además con ello se podrá enseñar sobre la oportunidad o utilidad de uso: buena calidad, durabilidad, bonito. En el caso de los adolescentes la experta sugiere usar aplicaciones móviles útiles.

Por Vanessa Juradonov para El Salvador.-