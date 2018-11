Clelia Lavini: “¿Estamos formados para comprender que al neoliberalismo no le importa la gente?”

Connect on Linked in

Clelia Emma Lavini, quien fuera protagonista fundamental de la historia del sindicalismo docente en Entre Ríos, dialogó con AIM en una entrevista en profundidad. Allí recordó su papel fundamental como dirigente durante la época de la Carpa Blanca y el ayuno docente, y destacó que “las luchas tienen que tener un importante acompañamiento de la comunidad”. También criticó duramente el accionar del neoliberalismo y, sobre todo, a quienes hoy dan su apoyo a las políticas de Mauricio Macri. “¿Nos falta todavía aprender, estudiar y entender que el neoliberalismo solamente respalda al capital financiero y no al pueblo?, cuestionó.

Lavini, docente de la ciudad de Villaguay, asumió en el año 2000 como secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y fue una de las figuras más emblemáticas en la carpa docente que logró la promulgación de una ley de financiamiento educativo. “Tuvimos una lucha muy grande durante la Carpa Blanca. Yo siempre digo que la ganamos”, fue una de sus primeras frases en la entrevista con esta Agencia.

Durante la gobernación de Mario Moine, entre 1991 y 1995, fue la secretaria general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), como así también estuvo presente de forma activa durante los orígenes del sindicato, en 1981.

“Las luchas tienen que tener un importante acompañamiento de la comunidad, que es lo que tuvo la carpa blanca”, destacó, mientras rememoró la época de lucha docente en la que “el pueblo entero salió a respaldar y acompañar a los maestros, por la lucha docente y los derechos humanos. Se acercaban los padres, los artistas, y ni hablar la labor de los compañeros docentes que pusieron el cuero con el ayuno”.

—¿Y qué está pasando hoy, con esta realidad socioeconómica y con un presupuesto de ajuste que está a punto de aprobarse?

—A mi me cuesta analizar por qué tantos compañeros que lucharon codo a codo contra el neoliberalismo, contra sus teorías y sus prácticas en la época de Menem, hoy apoyaron a Macri. No encuentro la respuesta. Yo sé que muchos docentes votaron a Cambiemos. ¿No sabíamos que equivaldría a reproducir el 2001 y profundizarlo? Nadie creía en la modalidad y el cinismo de Macri para mentir. La gente quedó atrapada en ese bloqueo periodístico y judicial, que hace que la gente no vea lo que tiene que ver. Entonces la pregunta es, esos compañeros, ¿estaban en contra del liberalismo de Menem o en contra de Menem? Y me refiero fundamentalmente a aquellos compañeros y compañeras que en esa época suscribían al radicalismo. ¿No entendieron que era una lucha enserio contra el neoliberalismo?

—Hubo mucha gente que, quizá, no lo entendió.

—Con todas las políticas erráticas de empobrecimiento del pueblo, la caída de la industria, de la cultura, del poder adquisitivo, la devaluación, Macri todavía tiene una intención de voto de casi el 30 por ciento. ¿Estamos formados para comprender que el neoliberalismo no tiene otra salida que la que está teniendo? ¿O nos falta todavía aprender, estudiar y entender que el solamente respalda al capital financiero y no al pueblo? Todas las experiencias que hay con el FMI son de empobrecimiento de los pueblos. Se acaba la salud y la escuela pública, las oportunidades de trabajar. Los miles de desocupados hoy, ¿dónde van a parar? Quien sólo ha sabido ser un trabajador calificado de la industria ¿dónde va a trabajar cuando es despedido? Esto es el neoliberalismo: No le importa la gente. Le importa el capital.

—¿Qué alternativas hay, desde la oposición, para enfrentar al neoliberalismo?

—He escuchado a algunos políticos que han venido. Me ha gustado (Axel) Kicillof y Jorge Capitanich. Él, junto con Graciela Bar, trabajaba con nosotros sobre el presupuesto, cuando ellos eran senadores y, nosotros, desde Ctera hacíamos relevamientos de datos, mientras ellos los hacían desde el Ministerio de Educación. Pero hoy me preocupa la dispersión. Creo que los líderes se están mirando el ombligo. Hay que armar un espacio mucho más abierto y escuchar a todo el mundo, porque hay muchas críticas y muchas propuestas para hacer. Si los líderes pelean por su propia quintita, tendremos Macri para cuatro años más.

La lucha gremial y la lucha docente

—¿Cómo ves la lucha sindical hoy?

—Ctera tiene una actividad muy importante frente a lo que está pasando. Sonia Alesso es una persona valiosísima, muy honesta y muy preparada a nivel intelectual. Está llevando a Ctera por un camino de compromiso como en la época de Marta Maffei. Lamentablemente no está Estela Maldonado que hubiera sido un valuarte espectacular en esta época. La fe y el compromiso que yo veo en estas personas no los veo en otros gremios. Es imperdonable lo que hizo la CGT, de aceptar ese bono que hace agua por todos lados. Todo para levantar el paro. Cuánto le habrán ofrecido para que haga esta traición. Creo que no estamos tirando igual desde los gremios. Con respecto a Agmer, me preocupa que haya tantos paros. Creo que habría que mirar un poco más a la comunidad y agudizar un poco el ingenio. Como dijo el fundador de Ctera, Isauro Arancibia, ninguna pelea se gana si no nos apoya la comunidad.

—En este sentido, ¿qué otras alternativas de lucha pueden existir?

—Yo creo que hay que pensar en realizar movilizaciones con los padres fuera del horario escolar, tratar de que los padres acompañen las movilizaciones, trabajar con ellos en los horarios que ellos puedan, buscando un espacio para juntarnos, analizar lo que nos pasa, y analizar la escuela junto con ellos. La escuela no es de los maestros. Es del pueblo. Y el pueblo la tiene que defender.