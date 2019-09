Colectiveros pedirÃ¡n aumento salarial del 20 por ciento

Print This Post

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) pedirá una recomposición salarial del 20 por ciento, retroactiva a agosto y hasta diciembre, según lo informado por el secretario general del gremio a nivel nacional, Roberto Fernández.

El dirigente dijo que el planteo será formulado el próximo miércoles o, a más tardar, el jueves, cuando se concrete una audiencia con el sector patronal.

“Los empresarios no quieren saber nada. Dicen que sus costos ya no les alcanzan y que están en estado de emergencia. Es un problema de ellos. Nosotros ya estamos en emergencia hace rato”, afirmó el sindicalista.

“Esto para nosotros se llama “violencia”, porque económicamente cada vez estamos peor. Y lo más preocupante es cómo se pierden cada día fuentes de trabajo”, añadió en declaraciones a Cadena 3.

En ese marco, se mostró cauto sobre una eventual medida de fuerza, aunque no la descartó: “Vamos a ser prudentes en este momento. Eso no significa que no estemos en estado de alerta”.

Consultado sobre el bono de fin de año, expresó: “Yo no hablo de bono, sino de salario real. El bono es comida para hoy y hambre para mañana. Queremos que quede en nuestros recibos de sueldo”.