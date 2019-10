Coloquio de IDEA: Qué se discute en la previa de las elecciones

Print This Post

Inflación, la economía que viene, el pacto social y los caminos para salir de la crisis. De eso se habló, principalmente, en el cóctel y la cena con la que ayer se dio el puntapié al 55 Coloquio de IDEA, el Instituto de Desarrollo Empresario Argentino, que todos los años se realiza en Mar del Plata.



Si bien la actividad formal arranca hoy, el “círculo rojo” escuchó ayer a María Eugenia Vidal: hubo aplausos, pero menos de los cosechados el año pasado. Repaso de gestión, algo autocrítica sobre el final y no mucho más. “Mi compromiso con la provincia no lo define ni cargo ni una elección”, dijo la gobernadora de Buenos Aires.

Gastón Remy, presidente de IDEA, destacó que este es un Coloquio con asistentes (más de 900, y lista de espera) récord. “Se siente el cambio de aire, los nuevos vientos… y no es el fresco de Mar del Plata”, bromeó un industrial en el lobby del Sheraton marplatense. “En la previa se notó cierto desgano, un poco más que el año pasado, pero vamos a esperar a ver como sigue”, agregó.

Lo cierto es que políticamente el Coloquio de este año está algo devaluado: Alberto Fernández confirmó que no asistirá y, casi a último momento, el presidente Mauricio Macri avisó que prefirió apostar con todo al “Sí, se puede” y hacer campaña en Corrientes. Saldrá por streaming, aunque algunas voces ya insinuaban estar tarde en IDEA la posibilidad de un mensaje grabado. Las autoridades del Coloquio y desde la Casa Rosada lo desmienten.

“Es una lástima que no vengan”, dijo Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical. “Yo vengo todos los años, es un contexto en el que los empresarios tenemos nuestro lugar y la política tiene que estar. En este momento, creo que el Gobierno evalúa que su valoración no va a ser la ideal. Igual tendría que venir, y Alberto Fernández también” dijo.

“Yo haría lo mismo que Alberto, la verdad. ¿Para qué va a venir? No hay que hacer olas. A ver si dice algo y choca el barco. Igual, esto es en off”, aclaró un banquero.

“Todos están en modo electoral, eso es lo que pasa”, dijo a la pasada Cristiano Rattazzi, de FIaT, antes de bajar al cóctel.

En la previa, Federico Procaccini, presidente del Coloquio y CEO de Openbank, el banco digital de Santander, habló con la prensa del espíritu del encuentro de este año y del eslogan “A los hechos”. “Es una manera de decir ‘argentinos a las cosas’, de ponernos a hacer. Buscamos un desarrollo, pero inclusivo. Para todos”, dijo.

Agenda del primer día

Si bien la jornada comenzó anoche, con la palabra de Vidal y un panel que juntó a empresarios, gremialistas y políticos, hoy arranca formalmente el Coloquio, con toda una jornada de paneles y mucho runrún en los pasillos. Sé sabe: lo más sabroso del evento está en los bares de Sheraton y los coffee break, donde los hombres y mujeres de negocios suelen despacharse a gusto sobre la política y la economía.

El puntapié inicial lo dará Procaccini. Luego, uno de los bloques más esperados por el peso de sus protagonistas: Federico Braun, de Banco Galicia y La Anónima; Carolina Castro, de la UIA; Marcos Galperin, de Mercado Libre, debatirán sobre “Futuro: empresarios, liderazgo y contagio”. Para muchos, desde su charla con Paolo Rocca en el coloquio de hace dos años, Galperin -fundador de la empresa de mayor valor de mercado del país, USD 27.300 millones- es uno de los principales nuevos voceros del establishment. Quizás sus pares le pregunten detalles de su encuentro con Fernández, dos días después de que ganara las Paso.

Luego disertará Chris Colbert, ex director de Harvard Innovation Labs, Managing Director de MInt Labs y CEO de One Eighty Global Innovation. Otro de los ejes de la mañana será la educación, con presencia del ministro Alejandro Finocchiaro, el ex ministro porteño del área Mariano Narodowski y la ministra santafesina Claudia Balagué.

Roberto Lavagna, el único presidenciable que viajó a Mar del Plata, hablará al mediodía y se desarrollarán paneles sobre “el rol central (y pendiente) de la mujer” y “la inclusión desde los alimentos” –con Ady Beitler, co-fundador y CEO de Nilus, y la cocinera Narda Lepes– empleo y tecnología como “factor inclusivo”, con el joven emprendedor Mateo Salvatto. Pobreza y empleo serán otros de los temas de la tarde.

La tradicional cena del primera día, a cargo de Hsbc Zurich en el Hotel Costa Galana, promete comida y buen vino. Lejos de coloquios anteriores, donde hubo fiesta y música. “Está bien. No da. El clima no da para otra cosa”, resumió de manera escueta uno de los participantes con cierto tono de nostalgia.