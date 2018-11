Comenzó la etapa provincial del Senado Juvenil

Connect on Linked in

En el recinto de la Cámara de Senadores comenzó este lunes, la instancia provincial del Senado Juvenil, el programa educativo que impulsa la Vicegobernación de Entre Ríos. El vicegobernador Adán Bahl tomó juramento a los estudiantes dando inicio así a una intensa semana de trabajo legislativo. Los senadores juveniles tendrán también actividades culturales y recreativas.

En esta etapa los alumnos designados como senadores titulares y suplentes de los proyectos seleccionados, en representación de cada uno de los departamentos, se reúnen en la ciudad de Paraná para realizar reuniones de bloque, de comisión, sesiones para tratar los proyectos de ley elaborados y demás tareas legislativas.

Al dar una bienvenida, el vicegobernador Bahl sostuvo que “este Programa es una linda oportunidad para comprometernos en las realidades que vivimos, es una oportunidad para cambiar lo que creemos que no está bien con una propuesta concreta a una problemática o una necesidad concreta. Hay muchas cosas que solo los jóvenes pueden ver y por supuesto tienen mucho para decir. Los proyectos que escuchamos este año han sido movilizadores, comprometidos, solidarios, valientes”, expresó Bahl.

Más adelante, reflexionó sobre la necesidad de “escucharlos y prestarles atención. Tienen una visión muy particular de la comunidad de la que forman parte y todos tienen la capacidad de hacer algo por alguien. No hay que bajar los brazos, hay que seguir investigando, conociendo y comprometiéndonos. No permitan que nadie les diga que no son capaces”, los interpeló.

Por su parte la coordinadora del programa, Ingrid Dening explicó que “El programa crece año a año, esta edición tuvo la particularidad no sólo de que se han superado los participantes de ediciones anteriores, sino también en la calidad que vemos en los proyectos presentados”. Luego se refirió a las actividades en esta etapa: “durante toda la semana vamos a estar trabajando en diferentes cuestiones, en principio los chicos elegirán las autoridades, comenzarán a trabajar en comisiones para perfeccionar sus proyectos y luego claro, podrán sesionar y debatir”.

Más adelante, Dening comentó que desde el equipo de trabajo de Senado Juvenil, “hemos preparado diferentes actividades para que los chicos puedan compartir y puedan disfrutar de la capital provincial”.

Juramento y acompañamiento

Con el juramento tomado por el vicegobernador, comenzaron las actividades legislativas durante toda la semana en el Senado Juvenil. Estuvieron presentes en el acto el secretario de la Cámara de Senadores Natalio Gerdau, el Prosecretario José Kramer, el senador Raymundo Kisser, por Paraná, la directora del Instituto Becario, Claudia Gieco; el secretario de la Juventud, Nicolás Mathieu y profesionales que integraron los jurados durante la instancia departamental.

Agenda de actividades culturales y recreativas

El equipo de trabajo del Senado Juvenil diseñó un cronograma de tareas extra legislativas para que aquellos estudiantes que nunca viajaron a la capital provincial puedan conocerla y con el objeto además de promover instancias de diálogo y encuentro entre los 36 senadores que representan a cada uno de los departamentos (es necesario destacar que en el marco del programa el departamento Paraná divide los participantes entre Paraná ciudad y Paraná Campaña). En este marco los jóvenes, junto a sus docentes tendrán la oportunidad de ir al cine; realizar un city Tour; una intervención pública trabajando con los ciudadanos y sus propuestas legislativas y para el cierre de la vigésimo sexta edición habrá una cena de despedida.