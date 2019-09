Comienzan las indagatorias en el juicio oral por la obra pÃºblica

Connect on Linked in

El juicio oral por las presuntas irregularidades en la obra pública ingresará desde la semana que viene en una etapa clave: las indagatorias de los 13 acusados en la que tendrán la posibilidad de declarar o no. Será desde hoy a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py horas y se prevé que estas declaraciones se extiendan durante varios meses. No estarán presentes la ex presidente y candidata a vicepresidente Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.

El lunes serán las indagatorias de Héctor Garro, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, y de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, informaron a fuentes judiciales.

Garro ya le adelantó al Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andres Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, que no va a declarar. En ese caso se leerá la indagatoria que prestó cuando el caso se investigó. Pero será breve porque en esa instancia Garro declaró el 16 de noviembre de 2016 que no recordaba haberle adjudicado obras públicas a empresas de Báez mientras estuvo al frente del organismo.

Luego será el turno de Periotti, quien sí va a declarar. Inclusive, fuentes vinculadas al juicio adelantaron que su declaración puede durar más de una audiencia.

El tribunal oral fijó el cronograma de las indagatorias. Lo hizo después de pedirles a las defensas que adelanten qué acusados van a declarar y cuáles no. De los 13 imputados, cuatro dijeron que sí y siete que no, entre ellos De Vido y López y Carlos Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Cristina Kirchner y Báez no contestaron, por lo que el tribunal podría reiterarles el lunes a sus defensas el pedido para que informen. Sin embargo, también están en el cronograma de indagatorias: la ex mandataria será la última y Báez el noveno. El calendario se fijó intercalando los que declaran con los que no.

En la audiencia del lunes no estarán presentes Cristina Kirchner, De Vido, López, Báez y Raúl Daruich, Raúl Daruich, ex jefe del distrito Santa Cruz de la dirección nacional de Vialidad. Todos fueron autorizados a no ir a las audiencias de la etapa de las indagatorias, excepto cuando sea su turno. También fue autorizado Garro que el lunes deberá estar porque es su indagatoria.

La autorización del tribunal la otorgó este viernes a Cristina Kirchner, que pidió el jueves no asistir. La resolución fue firmada por los jueces Gorini y Basso.

Las indagatorias comenzarán el lunes, pero no hay certeza de cuando finalizarán. Todo dependerá del tiempo que lleve cada una -en el caso de los que no declaran se lee lo que dijeron en primera instancia si eso ocurrió- y la cantidad que se hagan por audiencia. La expectativa está puesta en si la indagatoria de Cristina Kirchner será antes o después de las elecciones del 27 de octubre próximo, ya como vicepresidente de la nación electa teniendo en cuenta la diferencia de casi 17 puntos que en las primarias la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner le sacó a la de Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto. Fernández será testigo del juicio.

El proceso comenzó en mayo pasado y se juzga si hubo irregularidades en 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz durante los 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Concretamente si hubo sobreprecios e incumplimientos en esas obras.