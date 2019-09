Cómo enseñar a los niños la integridad

Connect on Linked in

Probablemente, la mayoría de la gente diría que enseñar a los niños la integridad, debería de ser una prioridad en nuestra sociedad. El problema consiste en que diferentes personas tienen también diferentes ideas acerca de lo que significa tener integridad.

A veces, más y más parece que los jóvenes no poseen las cualidades de la honestidad, el respeto y la tolerancia; todas estas cualidades que están fuertemente vinculadas al concepto de integridad. Sin embargo, la enseñanza temprana a los niños acerca de esto es muy importante, y hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta cuando se enseña a los niños pequeños la integridad.

Paso 1: El valor de la honestidad

Se debe fomentar el sentimiento de veracidad en todo momento. Por lo general, cuando la gente piensa acerca de lo qué es la integridad, lo primero que viene a su mente es la honestidad. Deja claro a los niños que siempre deben decir la verdad. Haz todo lo posible para que los niños se sientan cómodos expresando sus verdaderos sentimientos y lo que ellos creen que es verdad. Muchos niños dicen mentiras cuando hacen algo malo, porque temen el castigo. Cuando el castigo, en realidad, sólo debe ser una parte de la crianza de los hijos; el castigo excesivo crea un ambiente de miedo y tiene como consecuencia que los niños mientan más y más, porque pierden la confianza en ellos mismos y en sus progenitores. Sé firme al disciplinar a los niños, pero deja claro que te preocupas por ellos para que no tengan miedo al hablar contigo.

Paso 2: Empatía y conciencia emocional

Fomenta la empatía cuando enseñes a los niños a relacionarse con los demás. La empatía es esencial para estar en sintonía con las emociones de los demás y ser capaz de entender los sentimientos en una situación determinada. Algunas personas son empáticas por naturaleza, éste es un rasgo de la personalidad que ayuda a relacionarse fácilmente con los demás. En cambio, otras personas prácticamente no saben nada cuando se trata de las emociones de los demás. Eso no quiere decir que la empatía no se pueda aprender. Si ves a un niño que se burla de alguien, pregunta al niño cómo piensa que esa persona se siente por ser objeto de burla. Pregunta cómo se sentiría él mismo si alguien se burlara de él. No tengas miedo de señalar esto cada vez que veas este tipo de comportamientos.

Paso 3: Enseña con tu ejemplo

Da un buen ejemplo. Los niños aprenden más de lo que ven en sus padres y figuras de autoridad, que de lo que éstos dicen. Un niño deja de decir la verdad cuando uno de sus padres no cumple su promesa; el niño comienza a creer que la honestidad es algo sin importancia. Siempre cumple tu palabra, haz todo lo que dices que vas a hacer y nunca uses un lenguaje insultante o degradante, no hables con ira frente a tus hijos.

Por Chad Stetson para E-How.-