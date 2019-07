Â¿CÃ³mo podemos ayudar a una persona que tenga ansiedad?

Print This Post

La ansiedad es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo ante situaciones que consideramos un peligro, por lo tanto y cuando nos sentimos amenazados solemos, y dependiendo de la situación, comportarnos de una manera u otra, siendo en algunos casos desproporcionada.

En este artículo nos centraremos en explicar las pautas a seguir cuando queramos ayudar a una persona que sufra ansiedad, ya sea en el ámbito familiar, de pareja, en el trabajo, etc.

¿Qué hacer cuando se tiene ansiedad?

Ante estas situaciones debemos acudir a psicólogos Málaga para que nos digan qué pautas debemos seguir. Este centro de psicología lleva más de 24 años siendo un referente en la ciudad de Málaga, ofreciendo un servicio de calidad que difícilmente conseguirás en otro lugar.

Ofrecen terapias eficaces que te ayudarán a afrontar cualquier situación. El equipo de psicólogos que lo forman está altamente cualificado y se adapta a las necesidades de cada paciente, proporcionando un bienestar emocional y una mejor calidad de vida.

Los psicólogos especializados en ansiedad en Málaga te aconsejan y te dan unas pautas a seguir para que la mejoría de ésta sea evidente, pudiendo llevar una vida en la que determinadas situaciones y problemas no nos deriven en ansiedad.

La importancia de encontrar un buen psicólogo es esencial cuando queremos entender qué nos está pasando, por lo que la atención personalizada que vamos a encontrar nos servirá de ayuda a la hora de entender y afrontar un problema tan común como es la ansiedad.

Por lo tanto hay que ponerse en manos de profesionales si persiste esta situación, como es el caso de los Psicólogos Málaga PsicoAbreu y es que nadie mejor que un experto para que nos oriente y nos explique qué nos está pasando.

Psicólogos Málaga PsicoAbreu fue fundado por la psicoanalista y psicóloga Rosa María de Abreu Mayo, una profesional que ha ido incorporando nuevos psicólogos para que le ayuden a tratar a distintos pacientes con la finalidad de ayudar a que sus vidas mejoren.

Hay que tener en cuenta que hay varios factores que repercuten en la ansiedad, como los factores predisposicionales, factores desencadenantes y factores llamados de mantenimiento.

A continuación vamos a detallar cada uno de ellos:

Factores predisposicionales, donde se incluyen los factores biológicos, de personalidad y ambientales.

Factores desencadenantes, donde son las situaciones las que nos desbordan y sin saber cómo afrontarlas. También influye el consumo de drogas.

Factores de mantenimiento, como no saber afrontar un problema, miedo, fobias, etc.

Es importante saber afrontar el problema para poder solucionarlo e intentar que la ansiedad no domine tu vida, por lo que si sigues las pautas que te vamos a comentar a continuación y buscas ayuda en profesionales experimentados, conseguirás que el bienestar y tu calidad de vida vuelva a ser como era antes.

Pautas a seguir para ayudar a una persona con problemas de ansiedad

Ante todo tenemos que ser conscientes de que determinados síntomas pueden estar relacionados con la ansiedad. Estos se pueden manifestar de diferentes formas, como palpitaciones, sensación de ahogo, sudor excesivo, temblores e incluso mareos entre otros síntomas.

También hay que saber que existen diferentes tipos de ansiedad como la ansiedad generalizada, fobias, trastorno de estrés postraumático, etc., a pesar de ello, hay pautas generales que debes conocer si quieres ayudar a una persona con ansiedad:

Comprender

Debes pararte a pensar qué es lo que te produce ansiedad.

Aceptar

Tienes que ser consciente del problema e intentar afrontarlo.

Respirar

Intentar relajarte es de vital importancia, ya que puedes volver a retomar el control de tu cuerpo y mente.

Actitud

Intenta ser positivo, esto te ayudará a ver solo lo mejor de las cosas.

Hablar

No hay peor cosa que no expresar lo que sientes. Al hablar no solo te liberarás de la opresión que tienes, sino que te sentirás mejor compartiendo tus problemas.

Se tú mismo

No te dejes influenciar por los demás, expresa tus opiniones sin miedo a lo que piensen los demás.

Organízate

Vive sin prisas dando importancia a lo que realmente la tiene.

Despreocúpate

No pienses en lo que ha pasado porque esto no se puede cambiar. Vive por tanto el día a día de la mejor forma posible.

Descansa

Relájate e intenta dormir las horas que tu cuerpo necesita.

Ocio

Realiza actividades que te gusten y con las que te sientas a gusto.

Deporte

Realizar ejercicio te ayudará a sentirte bien tanto físicamente como emocionalmente.

Ríe

Es una de las mejores formas de afrontar la vida.

Dieta

La alimentación es muy importante ya que puede influir en nuestro estado de ánimo, por lo que lleva una alimentación equilibrada.

Control

Cuando tengas ansiedad no te refugies en el alcohol o las drogas. Aunque te puedan parecer soluciones rápidas a tus problemas, nada más lejos de la realidad, ya que harán que tu ánimo decaiga.

Estas pautas son una excelente solución para poder ayudar a un amigo, familiar o cualquier otra persona que pase por un problema como este.

