Cómo se conformarán las fuerzas en Diputados

Si el Frente de Todos repite el 27 de octubre la prolífica cosecha de las Paso de este domingo sumaría 69 diputados a los que tienen mandato hasta 2021. Es una de las principales conclusiones que surgen de la proyección de los resultados de las primarias, a través del sistema D’Hont de reparto de bancas.

La conformación bastante diversa de las listas hace que muchos no vayan a encolumnarse dentro de un mismo bloque, que muy probablemente sea el oficialista a partir del próximo 10 de diciembre. Por eso conviene analizar la composición de aquellos legisladores que en caso de replicarse el resultado del 11 de agosto en octubre. Así nos encontramos con que 39 de esos legisladores electos por el Frente de Todos se alistarían en el bloque de Agustín Rossi. De los mismos, 13 son de La Cámpora.

A su vez, 16 de los nuevos legisladores responderían al peronismo de los gobernadores, hoy denominado bloque Justicialista; siete son del Frente Renovador y dos de Red por Argentina (Leonardo Grosso y Facundo Moyano). La lista incluye a los aliados Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur), Itai Hagman (Patria Grande), Victoria Donda (Somos), el misionero Héctor “Cacho” Bárbaro (Partido Agrario y Social) y la sanjuanina Graciela Caselles (Partido Bloquista).

Con el flojo resultado de Juntos por el Cambio, el Pro incorporaría 19 diputados, justo la misma cantidad que la UCR. La Coalición Cívica, por su parte, sumaría siete miembros. Esa alianza -cuyo futuro está en duda para el caso de que deje el poder- sumaría además cuatro aliados: el cordobés Luis Juez, el riojano Felipe Álvarez; el sanjuanino Marcelo Orrego; y el tucumano Domingo Amaya.

La polarización extrema que se vio en las Paso sería perjudicial para Consenso Federal: por esa fuerza ingresarían apenas cuatro diputados.

La lista de los 130 nuevos diputados se completa con Néstor Pitrola, el único representante de la izquierda que lograría ingresar; el cordobés Carlos Gutiérrez, que responde al gobernador Juan Schiaretti; el misionero Diego Sartori, del Frente Renovador de la Concordia; y los santiagueños Daniel Brue, Graciela Navarro, Daniel Daives y Estela Mary Neder.

A continuación, parlamentario.com transcribe el detalle de las 130 bancas que se renuevan en la Cámara baja, provincia por provincia:

Buenos Aires

El distrito más grande del país reparte 35 bancas. En caso de repetirse el resultado de las Paso, el Frente de todos se quedaría con 20 de los escaños, en disputa, Juntos por el Cambio con 12 y Consenso Federal con las dos restantes.

Así las cosas, el Frente incorporaría a seis camporistas (Luana Volnovich, Máximo Kirchner, Andrés Larroque, Florencia Lampreabe, Eduardo “Wado” De Pedro y Rodolfo Tailhade) y cinco kirchneristas puros (Cristina Álvarez Rodríguez, Liliana Yambrun, Daniela Villar, la sindicalista Claudia Ormachea, Carlos Castagneto, y María Rosa Martínez).

El Frente Renovador sumaría seis miembros (Sergio Massa, Cecilia Moreau, Ramiro Gutiérrez, Alicia Aparicio, Carlos Selva y María Jimena López); el Movimiento Evita a Leonardo Grosso y también Facundo Moyano, estos últimos dos de Red por Argentina.

En cuanto al actual oficialismo, si sumara 14 bancas, siete serían del Pro (Cristian Ritondo, María Luján Rey, Silvia Lospennato, Waldo Wolff, Alberto Asseff, Mercedes Joury y Sebastián García de Luca). Por la UCR, estarían entrando tres (Miguel Bazze, Sebastián Salvador y Karina Banfi) y dos de la Coalición Cívica (Mariana Stilman y Mónica Frade).

Consenso Federal sumaría dos diputados, que serían Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez. Por último, por el Frente de Izquierda lograría colarse Néstor Pitrola.

Ciudad de Buenos Aires

Este año la Ciudad de Buenos Aires reparte 12 escaños. Cambiemos obtuvo una victoria amplia, que le permitiría sumar siete diputados –no ocho, como llegó a imaginar en el marco de un optimismo desbordante que ahora se apagó-. Entrarían entonces Victoria Morales Gorleri, Alvaro González y Pablo Tonelli por el Pro; los radicales Emiliano Yacobitti y Dolores Martínez; y dos de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic).

Con una buena elección en el distrito, el Frente de Todos sumaría cuatro diputados, de los cuales solo uno es kirchnerista: Paula Penacca -otra camporista-. Además, entrarían tres aliados: Fernando Solanas, Itai Hagman y Victoria Donda.

Por Consenso Federal, completa el cuadro Marco Lavagna.

Catamarca

Dos diputados se reparten en esta provincia, donde ganó el Frente de Todos, con lo que será seguramente diputada la actual gobernadora, Lucía Corpacci, mientras que por Juntos por el Cambio entrará Rubén Manzi, de la Coalición Cívica.

Córdoba

Nueve escaños se ponen en juego en Córdoba, donde Cambiemos hizo la elección esperada y se alzaría con 5 bancas, en caso de repetir en octubre. El Frente de Todos conseguiría dos y el “cordobesismo” se alzaría con las dos restantes.

Si Juntos por el Cambio repite en octubre la elección de las Paso, mantendría los cinco lugares que viene consiguiendo en las últimas dos elecciones, e ingresarían los radicales Mario Negri y Hugo Romero; por el Pro lo haría Soher El Sukaria; la Coalición Cívica sumaría a Leonor Martínez Villada, y del Frente Cívico accedería su líder, Luis Juez.

Los dos diputados del Frente de Todos serían Eduardo Fernández, titular de Apyme y un hombre del Partido Solidario de Carlos Heller; y la diputada camporista Gabriela Estévez.

Por Hacemos por Córdoba las bancas serían de Carlos Gutiérrez y Claudia Martínez

Corrientes

En esta provincia se renuevan cuatro bancas, de las cuales tres corresponderían al Frente de Todos, con lo cual ingresarían el actual diputado nacional de La Cámpora José Ruiz Aragón, la senadora provincial kirchnerista Nancy Sand y el secretario de Gobierno de Santo Tomé, Fabián Borda.

Por Juntos por el Cambio, que esperaba hacer una mejor elección, ingresaría solo un legislador, el radical Jorge Vara, ministro de Producción de la provincia.

Chaco

Tres diputados hay en disputa en la provincia del Chaco, donde en caso de repetirse el resultado de las Paso, el Frente de Todos se quedaría con dos bancas y Juntos por el Cambio con la restante.

Reelegiría entonces la kirchnerista María Lucila Masin, secundada por el intendente de General San Martín, Aldo Leiva.

Por Juntos por el Cambio ingresaría Gerardo Cipolini, intendente radical de Presidente Roque Sáenz Peña.

Chubut

En esta provincia patagónica esta vez hay tres diputaciones en disputa. El kirchnerismo se quedaría con dos de esos lugares, que les corresponderían al actual diputado de La Cámpora Santiago Igón y a la diputada provincial del PJ-FPV Estela Hernández.

Juntos por el Cambio se quedaría con el lugar restante, que sería para Ignacio Torres, del Pro, que venció en la interna al radical Eduardo Conde.

Entre Ríos

Cuatro son las bancas en disputa en Entre Ríos, donde la división sería en partes iguales. El Frente de Todos sumaría entonces a la Cámara baja al titular del Iapv y ex ministro de Economía provincial Marcelo Casaretto, y a la ex intendenta de Paraná y ex diputada nacional Blanca Osuna.

Interna mediante, los elegidos serían la presidenta del bloque de diputados provinciales de la UCR Gabriela Lena y el intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, del Pro.

Formosa

Tres bancas se ponen en juego en la provincia de Formosa, y previsiblemente dos serían para el Frente de Todos, siendo reelegido el diputado Luis Basterra, y la actual subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia de esa provincia, Graciela Parola. Por Juntos por el Cambio, el elegido sería el radical ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile.

Jujuy

Tres bancas se ponen en juego en esta provincia donde gobierna Cambiemos, pero donde en estas Paso se impuso el Frente de Todos. Por eso se quedaría con dos escaños, que serían la reelegida Carolina Moisés y Carlos Cantero.

El elegido por el oficialismo es el radical Jorge Rizzotti, ministro de Infraestructura jujeño.

La Pampa

Dos son las bancas que en La Pampa se ponen en disputa, garantizándose un reparto equitativo entre el peronismo y Cambiemos. Así, serán diputados, por el Frente de Todos, el procurador general de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, y el radical Martín Berhongaray por Juntos por el Cambio.

La Rioja

Tres son los diputados en juego en La Rioja, donde Cambiemos ganó por 10 puntos en 2015, y por apenas seis décimas en 2017. Pero ahora perdió. Así las cosas, dos diputaciones serían para el Frente de Todos, si repite en octubre, consagrando al actual gobernador, Sergio Casas, junto a la ex senadora nacional Hilda Aguirre.

Por Juntos por el Cambio ingresaría el peronista Felipe Alvarez.

Mendoza

En Mendoza renuevan cinco diputados, y sorpresivamente el triunfo en estas Paso fue para el Frente de Todos, que de repetir en octubre se quedaría con tres bancas.

Así, ingresarían Marisa Uceda, abogada laboralista, feminista y militante K, junto a Alejandro Bermejo, el precandidato a gobernador y actual intendente de Maipú que perdió la interna con Anabel Fernández Sagasti, más la kirchnerista Juana Carmona.

Por el oficialismo (Cambia Mendoza) entrarían el gobernador actual Alfredo Cornejo y su correligionaria Jimena Latorre, titular del ente regulador eléctrico de la provincia (Epre).

Misiones

En Misiones hay cuatro bancas en disputa. En esta ocasión tendremos al Frente Renovador de la Concordia jugó con boleta corta, y eso terminó resultándole pernicioso, pues quedó tercero.

El gran ganador fue el Frente de Todos, que reelegiría entonces a la diputada kirchnerista Cristina Brítez y Héctor “Cacho” Bárbaro, del Frente Agrario y Social.

Por Juntos por el Cambio ingresaría Alfredo Schiavoni, del Pro (hermano del senador nacional y presidente del partido), que ganó en la interna que disputó con Pedro Puerta y el radical Ricardo Andersen.

Del Frente Renovador de la Concordia ingresaría un diputado, Diego Sartori.

Neuquén

Con dos bancas en discusión en la provincia de Neuquén, allí también el partido provincial gobernante fue con boleta corta y terminó perdiendo. Polarización mediante, se impuso el kirchnerismo, por el que ingresaría el actual diputado nacional K Darío Martínez y por Juntos por el Cambio lo haría Francisco Sánchez, del Pro.

Río Negro

Sigamos en la Patagonia: en esta provincia renuevan tres bancas, y allí también se impuso el Frente de Todos, que se quedaría con dos lugares. Serían para el kirchnerista Martín Soria y la economista Graciela Landiscini, secretaria de Planeamiento de la Universidad Nacional del Comahue. Por Juntos Somos Río Negro sería reelecto el diputado del Pro Sergio Wisky.

Salta

Con cuatro bancas en disputa, dos corresponderían al Frente de Todos y las restantes se repartirían entre Juntos por el Cambio y Unión por Salta.

Así, ingresarían por el ganador Lucas Godoy y Noelia Bonetto, de La Cámpora y quien se hizo conocida como “la novia ultra K” de Roberto Navarro.

Los dos puestos restantes serían para el radical Miguel Nanni, por Juntos por el Cambio, y por Unión por Salta sería reelecto Pablo Kosiner.

San Juan

En San Juan se disputan tres bancas, y dos serán para el ganador, el Frente por Todos, con lo cual serán reelectos José Luis Gioja y Graciela Caselles, en tanto que por Juntos por el Cambio ingresará el ex candidato a gobernador por ese espacio Marcelo Orrego, cercano al senador Roberto Basualdo.

San Luis

En San Luis, los Rodríguez Saá solían arrasar, pero ahora con la disidencia de Claudio Poggi y la pelea entre los hermanos, la disputa puede resultar más reñida. Y el ganador resultó ser ahí también el Frente de Todos, que repartió bancas con Juntos por el Cambio. Así, ingresarían a la Cámara baja a partir de diciembre el actual vicegobernador Carlos Ponce y el radical Alejandro Cacace, que venció a Bartolomé Abdala, del Pro.

Santa Cruz

En Santa Cruz, además de la gobernación, se ponen en juego dos bancas. Y allí donde Cambiemos venía haciendo muy buenas elecciones, esta vez perdió, al punto tal que las dos bancas sería para el Frente de Todos, si se repite el resultado de las Paso en octubre.

E ingresarían el actual vicegobernador Pablo González y la actual ministra de Desarrollo Social provincial, Paola Vessveessian.

Santa Fe

Uno de los grandes distritos del país, en Santa Fe hay en disputa diez bancas. Según los resultados de las Paso, en octubre el Frente de Todos podría asegurarse la mitad de esas bancas. Así, ingresarían el camporista Marcos Cleri; Alejandra Obeid -hija del exgobernador Jorge Obeid-; Gerardo Martínez, del sector de Agustín Rossi; Vanesa Massetani, del Frente Renovador, y Jorge Hoffman, secretario general de ATE Santa Fe.

Por Juntos por el Cambio ingresarían cuatro diputados: el presidente del Pro, Federico Angelini; la radical Ximena García; sería reelecto José Núñez (PRO), e ingresaría también Carolina Castets, de la Coalición Cívica.

Por su parte, Consenso Federal sumó un diputado: Enrique Estévez, hijo del fundador del Partido Socialista Popular, Guillermo Estévez Boero.

Santiago del Estero

En Santiago del Estero suele arrasar el oficialismo provincial, y esta elección no fue la excepción. Si bien el Frente Cívico llevó boleta corta, respaldó a la fórmula Fernández-Fernández de Kirchner e hizo un armado conjunto con el kirchnerismo, que quedó explícito en el Senado, pero también en Diputados.

Ahí según las Paso logró sumar tres bancas, que serían el actual ministro de Obras Públicas provincial y ex diputado nacional Daniel Brue; la diputada nacional Graciela Navarro y el ministro de Justicia provincial Ricardo Daniel Daives.

Y la banca restante, si bien correspondería al Frente de Todos, sería para Estela Mary Neder, quien hoy es diputada nacional precisamente del Frente Cívico por Santiago.

Tierra del Fuego

En la provincia más austral se disputan tres bancas, y dos corresponderían al Frente de Todos, que consagraría entonces a la actual gobernadora Rosana Bertone, seguida por el actual senador nacional José Ojeda. La banca restante sería para Juntos por el Cambio, que postula a Federico Frigerio, del PRO.

Tucumán

Otra de las provincias con buen caudal electoral, Tucumán pone en juego cinco diputaciones. Si se repitiera en octubre el resultado de las Paso, cuatro bancas serían para el Frente de Todos y solo una para Juntos por el Cambio.

Los diputados elegidos serían el actual presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, quien compitió este año sin éxito por la intendencia de la capital provincial; Mabel Carrizo, quien ya fue diputada nacional y es esposa de uno de los principales dirigentes de La Cámpora en Tucumán, Jesús Salim; Carlos Cisneros un dirigente sindical del gremio bancario cercano al exgobernador Julio Miranda y de buena relación con Juan Manzur; y Agustín Fernández, exintendente de Aguilares.

Por Juntos por el Cambio, el único elegido es Domingo Amaya, exintendente de San Miguel de Tucumán y actual funcionario del área de Vivienda.

Fuente: El Parlamentario