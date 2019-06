CÃ³mo sigue la Copa AmÃ©rica

Print This Post

Este domingo, la Argentina y Perú, que el sábado fue goleado por Brasil, se aseguraron su participación en la siguiente fase de la Copa América. Las dos selecciones se suman al local, Venezuela, Chile, Colombia y Uruguay. ¿Cómo serían los cruces de cuartos de final?

Hasta el momento, el único partido que se conoce es el de Venezuela ante la Argentina el viernes en el Maracaná. La Vinotinto tuvo un papel más que satisfactorio en su grupo: igualó los dos primeros encuentros sin goles, el primero ante Perú en el Arena do Gremio y luego con Brasil en el Arena Fonte Nova; mientras que luego superó ampliamente a los bolivianos para obtener la clasificación. Por su parte, el cuadro albiceleste sumó apenas un triunfo, hoy ante Qatar, un empate uno a uno con Paraguay y una caída frente a Colombia.

De ese lado de la llave quedó Brasil, el mejor del Grupo A con siete puntos producto de dos victorias (3-0 a Bolivia y 5-0 a Perú) y un empate (0-0 ante Venezuela). El rival del local será el mejor tercero del Grupo B o C. Por ahora es Paraguay, que necesita que Japón y Ecuador empaten mañana para seguir con vida. Pero si el seleccionado conducido por Hernán Darío Gómez resultase ganador, éste se quedaría con la plaza y se mediría ante el Scratch.

Otro posible contrincante de la Verdeamarela es el cuadro nipón, en caso de que consiga los tres puntos este lunes, pero no supere a Uruguay en diferencia de gol, que a la misma hora va a jugar ante Chile. Si el subcampeón de Asia (-4) aplastase a Ecuador y Uruguay (+4) fuese goleado por Chile, los de Óscar Washington Tabárez se toparían con Brasil.

Del otro lado ya tiene su lugar asegurado Colombia, que jugará el viernes y Perú, que disputará su duelo el sábado, aunque ninguno conoce sus rivales. Los cafeteros, que terminaron con puntaje ideal, enfrentarán al segundo del Grupo C, que podrían ser Chile, Uruguay o Japón.

Por su parte, Perú irá ante el líder de esa zona, que por ahora es Chile, a menos de que los dirigidos por Reynaldo Rueda pierdan mañana ante Uruguay.

Los únicos eliminados hasta el momento son Bolivia, 0 puntos, y Qatar, 1 punto. Mañana quedarán otros dos seleccionados afuera del certamen: Ecuador, Japón o Paraguay.

Cuadro de cuartos de final

1- Brasil vs. 3°Grupo C o B (jueves 27 de junio en Porto Alegre, Arena do Gremio)

2- Venezuela vs. Argentina (viernes 28 de junio en Río de Janeiro, Estadio Maracaná)

3- Colombia vs. 2° Grupo C (viernes 28 de junio en San Pablo, Arena Corinthians)

4- 1° Grupo C vs. Perú (sábado 29 de junio en Salvador, Arena Fonte Nova)

Semifinales

Ganador 1 vs. Ganador 2 (martes 2 de julio en Belo Horizonte, Mineirao)

Ganador 3 vs. Ganador 4 (miércoles 3 de julio en Porto Alegre, Arena Gremio)

Cuadro de cuartos de final (hasta el momento)

Brasil vs. Paraguay

Venezuela vs. Argentina

Colombia vs. Uruguay

Chile vs. Perú