Cómo usar la tarjeta de crédito en un escenario de volatilidad financiera

A poco de implementarse las medidas del control de cambio en el mercado financiero argentino, donde el gobierno nacional puso un “cepo” a la compra de divisas extranjeras, perdura la incertidumbre en la economía doméstica. Los temores se centran en el impacto de la suba del dólar en la inflación. En este escenario analista y docente universitario Claudio Coronel, analizó para AIM las últimas medidas del gobierno. Y en cuanto a los recaudos que se pueden tomar en los hogares aconsejó tratar de usar las tarjetas de crédito solamente para las promociones.

Respecto a las medidas que restringen desde este lunes la compra de dólares a 10.000 por mes a las personas físicas y obliga a liquidar las exportaciones en un término de cinco días hábiles, Coronel dijo a esta Agencia que de alguna manera apuntan a quitar presión al mercado de cambio. En este sentido, sostuvo la idea es positiva, aunque se tomó tarde.

En relación a la economía hogareña, el economista planteó que sugiere a la gente “que trate de no usar la tarjeta de crédito, con salvo contadas excepciones. En primer lugar no hay que comprar comida en cuotas de ninguna manera. Obviamente esto si alguien no tienen la prioridad de comer porque convengamos que comprar en cuotas hay una tasa de interés altísima”, señaló. En este sentido argumentó que las altas tasas de interés atentan al uso de este instrumento. La mecánica, dijo, es que si se hace este tipo de compras es “consumir tu ingreso futuro”, porque se distribuye el “consumo de bienes no durables, lo que se consume en el día a día. Por lo tanto lo que estás haciendo es como distribuyendo tu menor consumo largo del tiempo y acompañando la inflación (creciente) con un menor ingreso hacia futuro. Sobre todo porque tenés la tasa interés jugando”.

Una alternativa para usar la tarjeta de crédito, admitió el docente de Macroeconomía de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es hacerlo “bajo determinadas condiciones”. En primer lugar “hacerlo si lo que se está comprando no signifique aumentar los costos de mantenimiento de una tarjeta de crédito. Si no, no conviene. Salvo que el descuento con tarjeta que estén dando sea mayor que el costo de mantenimiento que se genere por el uso de la tarjeta. Pero si ya tenés el costo mantenimiento funcionamiento, porque ya tenés cuotas y demás, en principio es un costo con el que ya se puede operar”.

Otra situación que amerita el uso es “aprovechar el descuento” para la compra con tarjeta si se dispone del dinero para luego pagar la tarjeta. “Se paga en un solo pago y se reserva la plata para pagarlo después a fin de mes”. Otro consejo oportuno es “no pagar el mínimo, y si no se llega a pagar la totalidad del resumen a fin de mes, bueno, tratar de pagar lo más posible porque hay una tasa interés altísima y esto se convierte una bola de nieve”, graficó.

Y finalmente Coronel siempre sugiere “tratar de hacer las compras a principio de mes (con la tarjeta) ya que se aprovecha los descuentos que ofrecen los supermercados. Y recorrer, porque por ahí suele haber algunos locales con determinados descuentos de productos, que están en baratos, o qué no se consiguen directamente los supermercados”.