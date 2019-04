Con el asiento a cuestas

Print This Post

Todas las sillas en el pub están ocupadas. El concierto es de parados, son las 8 de la noche el grupo soporte aún no subió al escenario. Tu gerente considera que las reuniones de a pie son mejores para la productividad y el “pensamiento activo”. Son todos momentos terribles, pero afortunadamente, ahora hay una solución.

El Bean Bag Onesie te brinda un asiento cómodo dondequiera que vayas. La tienda ThinkGeek describe el artículo como ideal para los momentos en los que estás esperando en la fila para los estrenos de medianoche, o en el supermercado, o en un lanzamiento de producto. No más mirar a alguien hasta que te den su asiento en el subte. No más interacciones humanas donde tengas que forzarte a pararte y charlar, como si no quisieras estar descansando.

La prenda está diseñada en algodón verde, por lo que es la opción perfecta para cada ocasión: trabajo, fiestas, funerales. Podrás sentarte donde quieras y ser la envidia de todos los que te contemplan. El relleno es de algodón y mezcla de fibras de poliéster y trozos de poliestireno.

El innovador outfit cuesta 89.99 dólares y puede adquirirse en la tienda de ThinkGeek.