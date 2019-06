Concejales evalúan un proyecto alternativo para una mejora de adicionales a municipales

Print This Post

Tal como se había convenido en la sesión que celebró este jueves el Concejo Deliberante de Paraná, representantes de la Asociación del Personal Superior (APS) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) mantuvieron una reunión, en la Antesala del Recinto del HCD, con concejales de los cuatro bloques que integran la legislatura paranaense, con el fin de consensuar otro proyecto referido al adicional por antigüedad que cobran los agentes del municipio.

Cabe recordar que, a través del decreto Nº 1210, de fecha 18 de junio pasado, el presidente municipal Sergio Varisco vetó en forma total una ordenanza aprobada por Concejo Deliberante en la sesión del 31 de mayo último –que modificó la escala de porcentuales para la determinación del adicional por antigüedad que se bonifica a los agentes de la administración local–, con el argumento que este incremento no estaba presupuestado.

Antes de finalizar la reunión, Alejandra Levrand, secretaria general de la Asociación del Personal Superior, informó: “Nos dimos cita con los presidentes de los bloques de Cambiemos, del Frente para la Victoria, del bloque UNA y Paraná de Pie”.

“Nos sorprenden una vez más los concejales, porque hoy pensábamos confeccionar un proyecto para el consenso, acordando algunos términos, cediendo en algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con lo que es lo presupuestario”, lamentó.

En este sentido, afirmó: “El mayor problema que tenemos hoy es el no poder saber cuánto es el dinero con el que cuenta la Municipalidad de Paraná para afrontar este gasto”.

“Nosotros al presidente municipal no le vamos a cuidar el bolsillo, debido al comportamiento que ha tenido con nosotros durante el tiempo preelectoral, donde se ha gastado más de la cuenta, lo que nos impide llegar a un acuerdo hoy con los ediles”, remarcó.

Más adelante, sostuvo: “Aspiro a que en la sesión que el Concejo Deliberante celebrará el próximo 5 de julio por lo menos pueda entrar in voce un proyecto que estamos consensuando con los concejales, o sino que pase a Comisión, pero con la certeza que prontamente se pueda convertir en ordenanza”.

“La culpa de que no esté el dinero no es de los trabajadores, hay que decir la verdad, sino de este gobierno que se ha gastado la plata de la Municipalidad, y hoy los trabajadores tenemos que pagar los platos rotos, si es que no se llega a un acuerdo en la sesión venidera”, consideró.

Respecto al proyecto que se está analizando, Levrand dijo que están evaluando junto a los concejales “la posibilidad de extender el plazo para la aplicación de la norma, como también se podría desdoblar los porcentajes de los adicionales por antigüedad e ir haciendo los aumentos de manera progresiva, para que la aplicación de la ordenanza no tenga tanto impacto de una sola vez”.

“Nosotros estamos dispuestos a ceder y negociar, pero obviamente en un marco de respeto y de lo que nos prometieron ayer los ediles. Pero la realidad, es que al final de la reunión hemos quedado con pocos concejales en la mesa”, concluyó.

El encuentro contó con la participación de siete concejales, ellos fueron: Karina Llanes, María Marta Zuiani (“Cambiemos), Enrique Ríos, Sebastián Bértoli, Sergio David Cáceres (“FpV”); Santiago Gaitán (“Paraná de Pie”) y Luis Díaz (“UNA”).

En representación de la Asociación del Personal Superior asistió su secretaria, Alejandra Levrand. Mientras que por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lo hizo su secretaria general, Liliana Caraballo. También participaron delegados gremiales y trabajadores de ambos sindicatos.

El concejal Juan Enrique Ríos (FpV” reveló hoy en el transcurso de la reunión con dirigentes gremiales para analizar un proyecto alternativo de ordenanza respecto a la determinación de una nueva escala del porcentual por antigüedad para los agentes de la comuna, que al mes de abril último “el total de las partidas presupuestarias municipales, se encontraban ejecutadas en un 86 por ciento”.

El edil estimó que “ello hace pensar que pasado tres meses de esa fecha, estaríamos con una ejecución del total del Presupuesto Municipal 2019, lo que necesariamente obligaría a una ampliación del mismo”.

Ríos afirmó que a la mitad del presente ejercicio fiscal “están prácticamente comprometidas todas las partidas presupuestarias, lo cual -aseveró- no solo tendrá impacto hoy, sino también para la gestión que viene”.