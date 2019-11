Condena internacional luego del golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Gobiernos, ex mandatarios, dirigentes sociales y políticos de distintos países condenaron este domingo el golpe de Estado en Bolivia que culminó con la renuncia del ahora ex mandatario Evo Morales. Desde Iván Duque, de Colombia, hasta la ex mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, las denuncias por la salida de Morales se replicaron en redes sociales y a través de comunicados formales.

La vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner sostuvo este domingo que «si queremos vivir en paz» en la región «es hora de que haya pronunciamientos y, sobre todo, acciones claras en defensa de la democracia».

En una serie de tuits, la exjefa de Estado se refirió a la decisión de Morales de dimitir a su cargo ante la crisis política de ese país. «En Bolivia, manifestaciones violentas sin ningún tipo de limitación por parte de las fuerzas policiales, incendian viviendas y secuestran personas mientras las Fuerzas Armadas le ‘sugieren’ al presidente indígena y popular Evo Morales que renuncie», expresó.

«En Chile, masivas movilizaciones durante semanas piden la renuncia del presidente neoliberal Sebastián Piñeira y las Fuerzas Armadas y policiales reprimen brutalmente. Lo de Bolivia se llama golpe de Estado…», prosiguió.

«Si queremos vivir en paz, es hora de que haya pronunciamientos y, sobre todo, acciones claras en defensa de la democracia, independientemente de cuál sea la orientación política de los gobiernos que surgen de la voluntad popular», concluyó la vicepresidenta electa.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, también calificó como un golpe de Estado la situación en Bolivia. «En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente @evoespueblo, que había convocado a un nuevo proceso electoral», escribió Fernández.

En Bolivia se ha consumado un golpe de Estado producto del accionar conjunto de civiles violentos, el personal policial autoacuartelado y la pasividad del ejército. Es un golpe perpetrado contra el presidente @evoespueblo, que había convocado a un nuevo proceso electoral.

Por su parte, el gobierno de Colombia pidió este domingo una «reunión urgente» del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) a fin de “buscar soluciones a la compleja situación institucional que se presenta en el Estado Plurinacional de Bolivia», indicó la cancillería en un comunicado.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, estimó que las denuncias de fraude en las elecciones de Bolivia condujeron a la renuncia este domingo del mandatario Evo Morales, mientras el ex gobernante izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva estimó que se trató de un «golpe de Estado».

«Las denuncias de fraudes en las elecciones culminaron en la renuncia del presidente Evo Morales. La lección que queda para nosotros es la necesidad, en nombre de la democracia y la transparencia, del conteo de votos que puedan ser auditados», escribió en Twitter el mandatario brasileño.

Para Bolsonaro, un ex capitán del Ejército de 64 años, «el voto impreso es señal de claridad para Brasil».

La opinión de Bolsonaro fue diametralmente opuesta a la del exgobernante izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que el viernes salió de la cárcel gracias a un fallo de la Corte Suprema de justicia.

«Acabo de saber que hubo un golpe de estado en Bolivia y que el compañero @evoespueblo fue obligado a renunciar», tuiteó Lula (2003-2010), quien fue un cercano aliado de Morales, el primer presidente indígena boliviano (2006-2019).

«Es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sabe convivir con la democracia y la inclusión social de los más pobres», agregó Lula que pagaba una condena de más de ocho años de prisión por corrupción.

El líder laborista Jeremy Corbyn también condenó el golpe de Estado contra Evo Morales. “Condeno este golpe de estado contra el pueblo boliviano y apoyo con ellos la democracia, la justicia social y la independencia”, sostuvo.

En el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco pidió orar por la situación por la que atraviesa Bolivia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también condenó el domingo lo que calificó como un «golpe de Estado» contra su homólogo boliviano, Evo Morales. «Condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente @evoespueblo», escribió el mandatario venezolano en su cuenta de Twitter.

«Los movimientos sociales y políticos del mundo nos declaramos en movilización para exigir la preservación de la vida de los pueblos originarios bolivianos víctimas del racismo», agregó en el tuit.

Por su parte, el gobierno de Cuba también se pronunció sobre lo que calificó de «violento golpe de Estado» y expresó su solidaridad Morales.

«La derecha con violento y cobarde golpe de Estado atenta contra la democracia en Bolivia. Nuestra enérgica condena al golpe de Estado y nuestra solidaridad con el hermano presidente Evo», tuiteó el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel.

Gobernadores, sindicalistas y diputados del peronismo repudiaron hoy lo que consideraron el «golpe de Estado» y convocaron a «defender la democracia» en América Latina.

«Nuestro total repudio al golpe de Estado contra el presidente legítimo de Bolivia. Vamos a defender la democracia en cada rincón de nuestra América», expresó desde Twitter el jefe de la CTA y diputado Hugo Yasky.

A su turno, el legislador y radical kirchnerista Leopoldo Moreau planteó que en Bolivia «estaban decididos a un golpe de Estado o asesinar a Evo (¿se acuerdan del «accidente» del helicóptero de hace unos días?). La razón: apropiarse de las reservas gasíferas y de litio. También cortar la inclusión social. Ahora más que nunca fortalecer la democracia en Argentina», proclamó.

En tanto, el referente de La Cámpora Andrés «Cuervo» Larroque expresó su «más absoluto repudio al golpe en Bolivia; todo nuestro apoyo y solidaridad con Evo y el pueblo boliviano. Es el deber de todos defender la democracia y la justicia social en la región. La lucha continúa», anunció.

Por su parte, el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, publicó en Twitter: «Repudiamos el golpe de Estado en Bolivia que provocó la renuncia del presidente democrático y constitucional. Mi solidaridad con él y todo su pueblo».

«Evo Morales llamó a nuevas elecciones. La oposición lo rechazó y las Fuerzas Armadas exigieron su renuncia. Repudio total al golpe de estado cívico militar y todo el apoyo a Evo y a la democracia en Bolivia», publicó, a su vez, Fernando «Chino» Navarro, uno de los jefes del Movimiento Evita.

Sectores de la izquierda colombiana calificaron este domingo de «golpe de Estado» la salida del cargo del presidente boliviano, Evo Morales.

«Lo de Bolivia es un golpe de estado a un Presidente electo. Con una oleada de violencia obligan a renunciar a Evo Morales. Que quede claro!! Van por el estaño, la plata, el cobre y toda la riqueza minera de Bolivia. Volverá el FMI, las privatizaciones, eliminarán subsidios!!», manifestó la exsenadora y activista social Piedad Córdoba

Asimismo, recordó que durante el gobierno de Morales el país bajó su tasa de pobreza extrema del 38 por ciento al 15. «En 2006 Bolivia era el país más pobre de América, era la finca de tres familias. Con Evo Morales bajó la pobreza extrema del 38 al 15 por ciento, mejoró todos los indicadores sociales, le devolvió la dignidad a las comunidades», escribió la dirigente política.

Por su parte, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) dijo en un mensaje en Twitter que Morales «renunció en medio de la matanza que lideran los fascistas Mesa y Camacho. El objetivo de la extrema derecha no es destituir mandatarios sino hacer retroceder todas las ganancias del pueblo trabajador».

Mientras que Gustavo Bolívar, senador de izquierda, calificó lo ocurrido de «golpe militar» y de un «triunfo del fascismo y de Almagro OEA. El mismo q llora cuando los pueblos protestan contra Piñera, Lenín Moreno o Duque el #21Nov. Grande Evo. Leyó el momento y evitó derramamiento de sangre a su pueblo».