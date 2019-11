Condenan a 10 aÃ±os de prisiÃ³n al pediatra pedÃ³filo

Print This Post

Ricardo Russo fue sentenciado por distribución, tenencia y producción de material de abuso sexual infantil. Además, le retiraron la domiciliaria y va a un penal.

El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 a cargo de Gonzalo Rúa dio a conocer este miércoles 6 de noviembre la sentencia a 10 años de prisión para el pediatra y ex jefe de Inmunología y Reumatología del Hospital Garrahan, Ricardo Russo, para quien la fiscalía había pedido 10 años de cárcel y la querella 13, por el delito de producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Además, en la sentencia, el juez dictó la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina para Russo y le retiró la prisión domiciliaria que tenía hasta ahora porque el juez entendió que había riesgo de fuga y fue enviado a un penal.

«Puso a disposición 270 archivos de video con contenido de explotación sexual», dijo el juez en la lectura de la sentencia en el tribunal ubicado en el barrio porteño de Palermo. En esa línea, indicó que durante el debate se pudo determinar que el material secuestrado de las computadoras «eran de alto contenido de abuso sexual y explotación de menores». Consideró además que «las imágenes eran grotescas, aberrantes, de mucha violencia» y que «demuestran que en las fotos las niñas eran muy menores de 13 años». La fiscal Daniela Dupuy solicitó ayer en su alegato la pena de 10 años de prisión y la inhabilitación perpetua de su profesión y además pidió que vuelva a la cárcel hasta que la sentencia quede firme. El juez escuchó el pedido de la fiscal y lo condenó exactamente como había solicitado Dupuy. En tanto, Susana Ciruzzi, la abogada que representa al Hospital Garrahan, pidió 13 años de prisión y también la inhabilitación permanente para Russo, de 57 años. La defensa del acusado solicitó la absolución y pidió que, «en caso de que se le condene, que sea con libertad porque se demostró que no hay riesgo de fuga».

“Soy inocente de todos los cargos que se me acusan», sostuvo Russo ante el juez Gonzalo Rúa. Ayer, al salir de la audiencia de alegatos y ante la prensa, el médico sostuvo: «Siempre he hecho medicina. Creo que este proceso fue tergiversado de una manera irresponsable casi demencial. Acá han magnificado hechos y no sé a quiénes les conviene. Son fotos médicas a las que la fiscal llama pornografía».

El perfil profesional del pediatra Ricardo Russo, condenado a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina, permanece abierto y expuesto en su página de la red LinkedIn, donde continúa presentándose como «Jefe de Servicio de Inmunología y Reumatología en Hospital de Pediatría Garrahan». Allí puede leerse, en inglés, que «Ricardo Russo es actualmente Jefe del Servicio de Inmunología y Reumatología en el Hospital Nacional Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires y Reumatólogo Pediátrico». Agrega que «recibió su título (MD) en la Universidad (Nacional) de La Plata en 1985 y se formó en pediatría en el Hospital de Niños de La Plata durante 1086-1990, en el Hospital de Niños de la Universidad de Texas Southwestern / Dallas y en la Universidad de Toronto / Hospital para niños enfermos durante 1990-1992».

Fuente: Perfil.