Condenaron a un aÃ±o de prisiÃ³n en suspenso a la joven que besÃ³ a su novia en la estaciÃ³n ConstituciÃ³n

Mariana Gómez fue condenada a un año de prisión en suspenso y deberá pagar las costas del juicio. Estaba acusada de “resistencia a la autoridad”.

La joven que fue acusada de resistencia a la autoridad y lesiones leves luego de haber besado a su novia en la estación de Constitución el 2 de octubre del 2017 fue condenada a un año de prisión en suspenso y deberá pagar las costas del juicio. Se trata de Mariana Gómez mujer de Rocío Girart, ambas víctimas de abuso sexual.

Así lo decidió la jueza Marta Yungano, aunque los fundamentos de su veredicto los dará recién el próximo 5 de julio.

La defensa a cargo de Lisandro Teskiewicz apelará el fallo e irá hasta las últimas consecuencias.

En la audiencia de este viernes la jueza le preguntó a Mariana si quería dar unas últimas palabras antes de la sentencia y dijo: “Ese día me defendí de un acto violento y discriminatorio de la Policía de la Ciudad. Gracias”.

Durante el juicio, Mariana tuvo que sufrir la discriminación judicial sobre todo de parte de la fiscal Diana Goral que había pedido 2 años de prisión y quien durante las audiencias se refirió a ella como “Mariano” y “el imputado”.

Mariana fue detenida por agentes de la Policía de la Ciudad en el acceso al Centro de Transbordo de la estación Constitución el 2 de octubre del 2017.

“Estábamos fumando en un lugar sin paredes donde no había carteles y había más gente fumando”, había asegurado en su momento Mariana Gómez, quien detalló que, en esa situación, el agente de policía Jonathan Rojo se había dirigido a ella diciéndole: “Pibe, ¡apagalo!”.

Yo le aclaré que soy mujer, apagué el cigarrillo y me quise ir, pero él se me pone adelante y ahí tuvimos un encontronazo pero sin ni siquiera levantar la voz, tras lo cual me detuvo”, había relatado la joven.

Mariana y Rocío se conocieron en 2014 en un canal de televisión, cuando ambas concurrieron a dar su testimonio público acerca de los abusos sexuales que habían sufrido cuando eran menores por parte de familiares y a reclamar prisión efectiva para quienes habían sido sus violadores.