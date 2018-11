Condenaron al exjefe del Ejército chileno por la Caravana de la Muerte durante la dictadura de Pinochet

Connect on Linked in

Un juez chileno sentenció a penas de prisión a 11 militares retirados – entre ellos el general Juan Emilio Cheyre, excomandante en jefe del Ejército entre los años 2002 y 2006 -por su responsabilidad en el asesinato de 15 opositores, cometidos en el marco de los crímenes perpetrados en 1973 por la llamada “Caravana de la Muerte” durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La “Caravana de la Muerte” fue una comitiva militar que, tras el golpe que Pinochet encabezó el 11 de septiembre de 1973, recorrió Chile al mando del general Sergio Arellano Stark, como “delegado personal” del dictador, y asesinó a un centenar de presos políticos a los que sacó de las cárceles.

Cheyre fue sentenciado a tres años y un día de cárcel, con el beneficio de la libertad vigilada en calidad de “encubridor” de los 15 asesinatos ocurridos en octubre de 1973 en la ciudad de La Serena (norte).

El fallo pronunciado por el juez especial Mario Carroza condenó a 15 años y un día de presidio al coronel Ariosto Lapostol Orrego, jefe del regimiento en esa época, como autor del homicidio de las 15 víctimas.

El brigadier Pedro Espinoza Bravo y los exoficiales Juan Chiminelli Fullerton, Víctor Alegre Rodríguez, Jaime Ojeda Torrent y Emilio de la Mahotiere González deberán cumplir cinco años y un día de presidio como cómplices de los delitos

Tras los asesinatos, el ejército informó que las víctimas eran “15 extremistas” que fueron juzgados “en cumplimiento de lo resuelto por Tribunales Militares en Tiempos de Guerra”. Esa versión fue publicada en medios de prensa por orden de Lapostol.

El fallo afirmó que ambos oficiales “tenían la certeza” de que la publicación era falsa y “que el ajusticiamiento ocurre sin juicio previo, fundado en la sola circunstancia de la ideología” de las víctimas. Varios de estos oficiales se encuentran en prisión, cumpliendo penas por otros casos de violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Espinoza Bravo suman más de 600 años.

En el aspecto civil, el fallo ordena al Estado de Chile pagar indemnizaciones a familiares de las víctimas por montos de 80, 70 y 40 millones de pesos (unos 118.500, 103.700 y 59.000 dólares).

Apelarán

El abogado Jorge Bofill, defensor de Cheyre, informó que apelará al fallo que condenó al exuniformado: “No estamos satisfechos con el fallo. Juan Emilio Cheyre es inocente y cualquier otra decisión es injusta. Don Juan Emilio Cheyre fue investigado por años. Él no participó como cómplice ni como encubridor en los trágicos hechos ocurridos ese día en La Serena”, señaló Bofill en declaración pública.

“Apelaremos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones ya que tenemos la convicción de que el Sr. Juan Emilio Cheyre es completamente inocente”, indicó el abogado, quien sostuvo que el exuniformado es “el general que devolvió el Ejército a todos los chilenos, el general del ‘Nunca Más’, es absolutamente inocente”.

“En el proceso demostramos mediante cada escrito que, a la fecha de los hechos, don Juan Emilio Cheyre no tenía ni tropa ni mando, que no era parte de la comitiva y que, a sus cortos 25 años, no supo, no actuó ni avaló los hechos”, indicó.

Fuentes: Tn.com.ar-La Nación de Chile.