Confirmaron la condena para Amado Boudou por la causa Ciccone

En un fallo unánime, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cinco años y 10 meses de prisión para el ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, donde fue encontrado culpable del delito de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Con este fallo, al ex vicepresidente, detenido en el penal de Ezeiza, le queda la opción de apelar a la Corte Suprema de Justicia.

El tribunal, compuesto por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo resolvió confirmar las condenas fijadas en el juicio por el Tribunal Oral Federal para el resto de los condenados. Son los casos de José María Núñez Carmona, con cinco años y seis meses de prisión, y de Nicolás Ciccone, con cuatro años y seis meses.

En tanto, ratificó las penas en suspenso de Alejandro Vandenbroele, con dos años de cárcel, Rafael Resnick Brenner, con tres y Guido Forcieri, con dos años y seis meses.

Boudou fue condenado en agosto del año pasado por el Tribunal Oral Federal 4 por la maniobra en la compra de la empresa Ciccone –la calcográfica más importante del país– por parte de The Old Fund, una empresa pantalla del ex vicepresidente y que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el arrepentido del caso.

En el fallo, además, los jueces inhabilitaron de por vida a Boudou para ejercer cargos públicos y ordenaron su inmediata detención. En enero de este año, un fallo judicial favoreció al ex funcionario y fue liberado, pero en febrero, tras una decisión de Casación, volvió a la cárcel de Ezeiza.

Para los jueces quedó acreditada la maniobra juzgada referida a que Ciccone entregó su empresa “Ciccone Calcográfica S.A.” al grupo liderado por Boudou tras comprometerse a volver operativa a la compañía para que pudiera contratar con el Estado Nacional y así obtener rédito económico.