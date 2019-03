Congreso nacional del PJ, hacia la convergencia con Unidad Ciudadana

Connect on Linked in

La cita es en el microestadio de Ferro, a las 11 de la mañana. El motivo legal es cumplir con la formalidad de realizar el Congreso del Partido Justicialista (PJ) y habilitarlo para que pueda sellar alianzas y formar frentes electorales. El motivo político es más consistente: intentar dar una muestra de unidad ampliada y transformar el encuentro en el punto de partida de la creación de un frente opositor en el que converja el PJ con Unidad Ciudadana, el espacio que lidera la ex presidenta Cristina Kirchner.

El Congreso estará marcado por una fuerte presencia del kirchnerismo, el arco sindical y los intendentes bonaerenses. Pero tendrá ausencias de peso. De los 14 gobernadores peronistas que hay en el país, solo dos estarán presentes. Una muestra de que la unidad que proclaman desde el Instituto Patria es una tarea difícil de cerrar en el ámbito nacional, más allá de los acuerdos que lograron el kirchnerismo y algunos gobernadores en las provincias. Además, no estarán los dirigentes que formaron Alternativa Federal y se alejaron del sector K.

Ninguno de los mandatarios con los que Cristina Kirchner cerró la unidad local estará este jueves en Caballito. Son los casos de Sergio Uñac (San Juan), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Carlos Verna (La Pampa). El gobernador pampeano está en medio de un tratamiento contra el cáncer y es imposible su presencia. Pero tampoco estará Sergio Ziliotto, el candidato peronista en la provincia.

A las ausencias de esos gobernadores se suman las de Juan Manzur (Tucumán), Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Domingo Peppo (Chaco), Lucía Corpacci (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Sergio Casas (La Rioja). Los referentes más importantes que tiene el PJ en el interior del país no serán de la partida y esa ausencia será notoria teniendo en cuenta el mensaje de unidad que quieren dar desde la conducción del partido y desde el kirchnerismo.

Los únicos presentes serán Gildo Insfrán (Formosa), que es el presidente del Congreso, y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), uno de los mandatarios más cercanos a Unidad Ciudadana. “Todos los gobernadores están invitados. El que no viene es porque no quiere o porque no puede”, explicaron desde el partido. Una forma de dejar en claro que la convocatoria no tiene límites y que el objetivo es romper cualquier barrera que exista, con el fin de armar un frente grande.

En el PJ esperan que la presencia sindical de este jueves sea voluminosa. La expectativa está anclada en que la mesa de Acción Política que se conformó en el partido cuenta con la presencia de representantes importantes de los distintos sectores sindicales. “El 90 por ciento de la fuerza sindical del país está representada en la mesa del partido. Están Hugo Moyano, Héctor Daer, Victor Santa Maria, Antonio Caló y Ricardo Pignanelli”, reflexionó un dirigente que concurre asiduamente a Matheu 130.

El Congreso estará atravesado por tres mensajes. El primero será resaltar el camino que el peronismo está transitando hacia la unidad opositora en diferentes provincias y que puede ser transferible a nivel nacional. El segundo está direccionado a la Justicia, a casi un año de la intervención del PJ, y tiene como objetivo mostrar que el partido está ordenado y que todos sus órganos funcionan normalmente. El tercero será una dura crítica al gobierno nacional y a las políticas económicas que lleva a cabo la gestión de Mauricio Macri.

Otro eje central del encuentro será la denuncia de la reforma que el Gobierno impuso por decreto al Código Nacional Electoral, que incluye la eliminación del certificado de escrutinio de los fiscales y cambios en el sistema de transmisión de resultados que podrían eventualmente facilitar las prácticas de fraude.

El PJ tiene 927 congresales que representan a todas las provincias del país. El año pasado estuvieron presentes cerca de 600 y este año esperan que la cifra aumente. La convocatoria federal sera una muestra del consenso interno que hay en el partido y la identidad que logró construir el sanjuanino José Luis Gioja en la conducción partidaria. No habrá congresales de Córdoba y Salta que respondan a los gobernadores. Tanto Schiaretti como Urtubey mantienen la decisión de no confluir en un armado electoral donde esté el kirchnerismo.

El Congreso autorizará formalmente al partido para llevar adelante las alianzas con otras fuerzas de la oposición. Ese paso le permitirá al PJ conformar un frente electoral con Unidad Ciudadana y con otros partidos más chicos. La convergencia del histórico partido con el espacio de Cristina Kirchner marcará, definitivamente, cual es el rumbo del PJ en la elección de este año. Una decisión que está tomada desde hace tiempo debido a la importante presencia kirchnerista que tiene el partido. La duda seguirá siendo la misma: El futuro de Cristina Kirchner.