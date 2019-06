Congreso: Quién se va y quién se queda

Print This Post

El 27 de octubre no sólo tendrá lugar la primera vuelta de los comicios presidenciales, sino que, con su voto, el electorado renovará también un tercio de la Cámara de Senadores y la mitad de Diputados. Y dentro de aquellos que terminan su mandato se encuentran legisladores veteranos que durante buena parte de este siglo – algunos también desde el anterior – han sido protagonistas de los momentos parlamentarios más destacados.

Sin las boletas legislativas impresas no se puede saber con certeza quienes buscarán un nuevo período, ni cuáles serán sus chances de lograrlo dependiendo del lugar que puedan ocupar en sus respectivas listas. Pero independientemente de ello, sus bancas están en juego. Y ante el riesgo de que miembros clave de la vieja guardia dejen sus bancas en el Congreso -y se lleven con ellos su amplia experiencia-, vale la pena hacer un repaso por sus extensos caminos legislativos.

Miguel Ángel Pichetto

A esta altura, las palabras Miguel Ángel Pichetto y Congreso de la nación son prácticamente sinónimos. Diputado nacional entre 1993 y 2001, y senador desde entonces, Pichetto es quizás el máximo exponente actual de la actividad legislativa del presente slglo. En el senado impulsó 294 proyectos de ley y acompañó 219.

Bajo el ala menemista primero y presidente del bloque del Frente Para la Victoria-PJ durante las tres gestiones kirchneristas después, el protagonismo de pichetto en la conversación pública aumentó en los últimos años luego de romper con el bloque y adoptar un perfil dialoguista con el gobierno: el peronismo federal, que también preside, se convirtió en el barómetro del senado al tener los números para inclinar la balanza en la de un lado se encuentran el oficialismo y del otro la oposición más acérrima.

Pero estos comicios legislativos podrían ser los que lo dejen sin una banca por primera vez en casi 30 años. Las aspiraciones ejecutivas de Alternativa Federal languidecen ante la decisión de Roberto Lavagna de no integrar el espacio, y la posibilidad de que Sergio Massa finalmente concrete su acuerdo con Unidad Ciudadana.

Ante este escenario, Pichetto indicó que probablemente sea el compañero de fórmula de Juan Manuel Urtubey, quien posiblemente termine siendo el único candidato del espacio: “No queremos ir al encuentro del kirchnerismo, cuando uno abandona, abandona”, dijo al respecto. Si efectivamente termina en la boleta de Alternativa Federal, Pichetto terminará en el llano de no mediar una sorpresa electoral histórica. Sin embargo, sí sería una sorpresa que el siempre versátil legislador no se reinvente y no evite volver a su casa el 11 de diciembre.

Federico Pinedo

Su legado es haber tenido la presidencia más breve, pero una de las más recordadas de la historia argentina. Las 12 horas de Pinedo al frente del poder Ejecutivo, obligación que asumió como presidente provisional del Senado ante la acefalía presidencial, se convirtieron en una fuente inagotable de cultura popular.

Más allá de su tiempo como jefe de Estado, Pinedo ha estado en el Congreso desde el 2003, siempre vinculado a los espacios políticos liderados por Mauricio Macri. Encabezó las listas de diputados por la ciudad en 2007 y 2011, y recaló en el senado en 2015 en reemplazo de Diego Santilli, quien asumió la vicejefatura del Gobierno porteño. Durante este periodo, impulsó 50 proyectos de ley y acompaño otros 20, de acuerdo a información oficial del Senado.

Resta definir si Pinedo integrará alguna lista en el próximo periodo legislativo. De hacerlo, sus posibilidades de lograr una banca no son para nada despreciables, considerando los resultados positivos que el Pro y Cambiemos han obtenido históricamente en los comicios porteños.

José Luis Gioja

Una de las figuras políticas más representativas de San Juan -y del peronismo en general- José Luis Gioja ha repartido su actividad entre su provincia natal y el Congreso.

Gioja pegó el salto a la política nacional en 1991, al ser elegido para representar a la provincia como diputado. Fue reelegido en 1995, pero declinó su asiento para asumir como senador luego de que la reforma de la Constitución aumentara el número de escaños en la Cámara alta. En septiembre del 2000 fue elegido presidente del bloque justicialista, reemplazando a Augusto Alasino que dejó su cargo en medio del escándalo por las coimas en el senado.

Gioja fue reelegido como senador en el 2001, meses antes de la crisis que desembocaría en la salida de Fernando De la Rúa. Ya en la presidencia de Eduardo Duhalde, tomó un rol preponderante al convertirse en presidente provisional del senado entre diciembre de 2002 y el fin de su gestión.

En dos ocasiones, ante la ausencia del jefe de Estado, quedó a cargo del Poder Ejecutivo: “Hoy no hubo actividad ni tomé ninguna medida. Fue un feriado total” dijo en su primer día como presidente, en el que Duhalde se fue a Brasil para asistir a la toma de posesión de Lula Da Silva. Después de tres períodos consecutivos como gobernador de San Juan, Gioja volvió al Congreso, esta vez como diputado. Desde entonces es el vicepresidente primero de la Cámara baja en representación del Frente Para la Victoria. De acuerdo a datos oficiales, presentó o acompañó 307 proyectos de ley durante los últimos cuatro años.

Una figura excluyente del justicialismo sanjuanino, Gioja no parecería enfrentar un camino muy empinado hacia un nuevo periodo legislativo, si así lo decidiera. San juan pone en juego 3 bancas, y considerando que el partido de unidad peronista liderado por Sergio Uñac recibió el 55 de los votos en las últimas elecciones, liderar la boleta en diputados lo dejaría en las puertas del congreso una vez más.

Graciela Camaño

Con excepción de tres intervalos, Camaño ha sido una presencia constante en la Cámara baja desde 1987. Luego de liderar el ministerio de Trabajo durante la presidencia de Duhalde, ha ocupado una banca de manera ininterrumpida desde 2003.

Durante su trayectoria parlamentaria, en la que presentó o acompañó 640 proyectos de ley, Camaño ocupó distintos roles. Entre ellos se destaca la presidencia de la comisión de asuntos constitucionales (2008-2011) y la vicepresidencia de la comisión de legislación general (2011-2013).

Desde que se unió en 2013 al Frente Renovador de Sergio Massa, la oriunda de Chaco ha sido una de las espadas legislativas del partido. Tal es así que en 2015 fue nombrada presidenta del bloque Federal Unidos por Una Nueva Argentina y en 2017, luego de la salida de Massa de la Cámara, quedó a cargo del bloque y del interbloque Frente Renovador-UNA.

Quizás una de sus más recordadas intervenciones en el recinto – más allá de su histórico encontronazo con Carlos Kunkel en 2010 – se dio este año, cuando en el marco de una sesión donde la oposición buscó imponer una agenda de temas que el gobierno no quería discutir, acusó al presidente de la Cámara, Emilio Monzó, de realizar maniobras dilatorias para evitar el debate.

“Todos los gobiernos desde el retorno de la democracia hasta acá han abierto las puertas de este recinto para que se discuta, se vote, se gane o se pierda. Usted no puede seguir mostrándonos a nosotros cobrando ingentes sumas de dinero mientras no hacemos un carajo”, exclamó Camaño.

Sin embargo, Minutos más tarde, cuando finalmente la oposición logró quórum para sesionar y Monzó habilitó el debate, Camaño volvió a pedir la palabra para retirar su cuestión de privilegio y agradecerle al presidente del cuerpo haber “honrado” su palabra.

A pesar de ser oriunda del chaco, Camaño compite en las elecciones bonaerenses, territorio en el que comenzó su carrera política durante su adolescencia. Debido a su rol preponderante en el massismo, y la gran cantidad de bancas que el distrito más populoso del país pone en juego en cada elección, no debería tener mayores problemas para renovar su banca.

Mario Negri

El actual presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara baja está a punto de cumplir su quinto periodo -no consecutivo- como diputado. Radical de pura cepa, Negri pegó el salto desde la política cordobesa en 1993. Y no pasaría mucho tiempo hasta que tomara un rol preponderante en el plano nacional.

Desde la oficina de Negri recuerdan que, con una inminente reforma constitucional del 94 como telón de fondo, el diputado llevó la voz cantante del radicalismo en el debate respecto del alcance que deberían tener las facultades delegadas a las provincias en materia legislativa. Es decir, las potestades que las distintas jurisdicciones otorgarían al estado nacional, y en cuales conservarían su independencia. El representante del peronismo en esa discusión fue el actual ministro de la corte suprema, Juan Carlos Maqueda.

A lo largo de su trayecto legislativo, negri ocupó distintos lugares de peso en la UCR. Entre 1999 y 2001 fue secretario general de bloque y 10 años después fue elegido como vicepresidente segundo de la Cámara.

Desde 2013 preside el bloque radical y desde el 2016 el interbloque de Cambiemos. de acuerdo a información oficial de la Cámara, durante los últimos 20 años firmó o acompaño 418 proyectos. Entre ellos, destaca la derogación de la ley que había aprobado el memorándum con Irán, del que siempre recuerda haberse mostrado extremadamente crítico.

“Uno de los consensos básicos de nuestra democracia era justicia y verdad en el caso de la Amia. Hoy, desgraciadamente estamos aniquilando ese consenso básico a cambio de una celeridad que no encuentra justificación alguna”, dijo en ese entonces.

Ya trunco su objetivo de convertirse en gobernador de córdoba, al menos hasta 2023, Negri podría ocupar un lugar de peso en la boleta de cambiemos en la provincia mediterránea. Conseguir una de las nueve bancas en juego en noviembre parece factible, sobre todo en una provincia donde el sentimiento que predomina hacia el kirchnerismo no es uno de particular afecto.

Pablo Tonelli

Tonelli ocupó una banca en la Cámara baja por primera vez en 2005 en representación de Recrear, el partido liderado por Ricardo López Murphy que luego de fusionarse en 2008 con compromiso para el cambio se convirtió en el Pro. No obstante, en 2007 renunció a su banca para asumir como procurador general de la ciudad durante la primera gestión de Macri como jefe de Gobierno.

Cuatro años después, Tonelli integraría la lista de diputados nacionales y comenzaría uno de sus dos periodos consecutivos. Desde entonces presentó o acompaño 205 proyectos de ley. El diputado destacó su rol en dos: la ley de acceso a la información, que fue aprobada, y la reforma política, que no pasó en el senado.

Pero al tener que elegir un momento de su carrera legislativa por sobre los demás, Tonelli no dudo: destacó que fue el encargado de anunciar ante sus pares en el recinto el resultado de las elecciones presidenciales de 2015: “Es algo que recuerdo con mucha emocion y alegria”, dijo.

Marcelo Fuentes

Un veterano del frente para la victoria, Fuentes fue subsecretario de relaciones internacionales de la cancillería entre 2003 y 2007. Y desde entonces, ha representado al partido como senador por Neuquén.

Además de integrar el consejo de la magistratura entre 2007 y 2015, Fuentes presidio a lo largo de los últimos 12 años las comisiones de comisión de asuntos constitucionales, fiscalización de inteligencia; análisis de reforma de unificación del Código Civil y Comercial, por lo que llevó la voz cantante del FpV a lo largo de todo el proceso legislativo. También impulsó 11 proyectos de ley y se plegó a otros 239.

Desde 2017 es el presidente oficial del bloque de unidad ciudadana, a pesar de que en el mismo año su fundadora, la ex presidente Cristina Kirchner, fue elegida.

Neuquén pone en juego sus tres bancas este año. Pero teniendo en cuenta que en las elecciones a gobernador de marzo el candidato del todo poderoso Movimiento Popular Neuquino se impuso en los comicios por amplia diferencia, Fuentes podría terminar disputando la banca del segundo lugar con un candidato de Cambiemos.

Juan Carlos Romero

Desde 1986, Romero ha tenido dos trabajos: gobernador de salta y senador por la provincia. en la Cámara alta ha sido presidente de la comisión de presupuesto, vicepresidente de las de economía y relaciones exteriores. Y en 2008 fue vicepresidente de la Cámara. impulso 277 proyectos de ley y se plegó a 101.

Desde su oficina destacaron dos momentos clave de sus últimos períodos, uno más reciente que el otro: el primero refiere a su negativa a acompañar el proyecto de retenciones móviles que motivó el conflicto con el campo. Pero más que su voto en el recinto, Romero recuerda el llamado que recibió de la entonces presidente Cristina Kirchner dos días antes de la votación, y el momento en el que le comunicó su intención.

El otro ocurrió a fines de mayo, cuando la Cámara decidió votar sobre tablas el proyecto de un cupo femenino del 30 por ciento en eventos musicales. Romero fue el único de los 51 senadores presentes que votó en contra de la iniciativa, con el argumento de que el talento no está relacionado con el género. Cerca del senador aseguraron que su decisión, contrario a lo que podía llegar a esperar, tuvo una evolución positiva.

Salta pone en juego cuatro bancas en la cámara baja y tres en el senado. Como referente provincial, no sería sorprendente verlo de nuevo en el congreso. Pero ante la imposibilidad de Juan Manuel Urtubey de reelegir en la provincia, tal vez busque volver a su otro trabajo.

Fuente: Infobae