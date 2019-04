Coninagro exhibió indicadores para las economías regionales

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

“El cambio en los precios relativos y la incertidumbre cambiaria incidió profundamente en el nivel de consumo, especialmente de aquellas que son complementarias a los productos mayormente exportables”, señaló en un informe la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro).

La entidad divulgó un informe que señala los “semáforos” para las economías regionales en donde apuntó que en “el segundo mes del año mostró algunos cambios de tendencia y reafirma rojos”. En este sentido explicó que el estudio que “analiza el negocio a nivel predio, de las 19 economías relevadas por Coninagro, la suba de los costos acumulada de los últimos doce meses fue superior al aumento de los precios en 10 de ellas, esto produjo que continúen el deterioro de los resultados, incluso en las producciones que estos últimos meses (enero y febrero) han mejorado en alguno de sus precios de venta”.

En tanto “respecto del componente de mercado, en el comercio exterior se observó una reducción de las importaciones para todas las producciones, y un segundo mes de crecimiento en el consumo interno de carnes alternativas a la vacuna, repercutiendo positivamente en dichas actividades. Además, por el lado de las ventas al exterior, diez actividades mejoraron su desempeño exportador”.

Del componente productivo, Coninagro observó proyecciones con mejoras en la presente campaña “tanto en volumen como en superficie, donde sólo 5 producciones muestran desmejoras, siendo las 14 restantes con niveles similares o mayores. Finalmente es importante destacar que las producciones regionales se ven afectadas por los vaivenes de la macro actual”.

Escala cromática

En el resumen, ocho producciones se colocaron en rojo, cinco en amarillo y seis en verde. Y en el global “crece la cantidad de actividades en gamas de rojo y amarillo respecto del mes pasado. Se profundiza el rojo en varias actividades. Más de la mitad de nuestras actividades en rojo y en amarillo. Todas las actividades sufren la falta de financiamiento, las altas tasas de interés y elevada presión fiscal.

Los ocho rojos: Vino, Tabaco, Cítricos Dulces, Papa, Hortalizas, Peras y Manzanas, Ovinos y Forestación. “Al igual que el mes pasado, su estado actual se explica mayormente por ser destinar gran parte de su producción al mercado interno, teniendo su consumo estancado, costos creciendo más rápido que los precios de venta y exportaciones que no arrancan. El caso del vino combina las peores circunstancias que evidencia situaciones donde se deja la uva en las plantas por no poder afrontar la cosecha. El mercado sigue sobreofertado, con bajos precios de exportación, costos exponenciales, problemas climáticos, de financiamiento, siendo que no es una actividad anual que pueda cambiarse por otra. Las estimaciones de precios a febrero mostraron una caída nominal interanual del 22% mientras que la misma variable en costos creció 41 por ciento. Hoy la vitivinicultura mantiene su 13er mes consecutivo en crisis, desde el inicio de este relevamiento.

Los cinco amarillos en tanto fueron: Arroz, Mandioca, Leche, Miel y Yerba Mate. “Este último, en etapa de negociación de precios, esperando poder ajustar sus grandes rubros.

Y los seis verdes: Algodón, Aves, Carne Bovina, Granos, Leche, Maní y Porcinos. “Se destacan algunos repuntes en los precios y las mejores perspectivas productivas respecto a campañas pasadas. Aves y Porcinos tienen su tercer mes en verde, luego de un gran período en rojo”.

Foto: Joanna Nix