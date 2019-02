Consideran que la fiscalía de Stornelli actuó de manera “promiscua”

Connect on Linked in

De acuerdo a la resolución del magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla, se comprobó la existencia de “operaciones para ablandar y atemorizar” en la causa en la que se investiga a Marcelo D’Alessio por extorsión a un empresario en que adujo haber tenido vínculos con el fiscal Federal Carlos Stornelli.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dictó este lunes la prisión preventiva a Marcelo D’Alessio, y lo acusa de asociación ilícita por extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest, en nombre del fiscal Carlos Stornelli. Además, señaló que la actuación de la Fiscalía a cargo de Stornelli “actuó de manera promiscua”.

“Es una hipótesis probable que el Dr. Carlos Stornelli no esté vinculado al reclamo dinerario a Etchebest. Sus antecedentes y su larga carrera judicial indicarían eso. En especial me inclino por esta hipótesis porque entiendo que un fiscal con tanta experiencia no recurriría a un ‘agente de la DEA’ -como él mismo dice que se lo presentaron-, para llevar adelante un reclamo de dinero”, dice el Juez. En ese sentido, continúa: “Sin embargo, aparecen muchos elementos que lo vinculan con esos hechos de extorsión –lo que amerita profundizar su investigación- y también aparecen elementos de prueba que lo vinculan con otras operaciones ilegales que se concertaron también en el balneario “CR” de Pinamar el día 8 de enero en la famosa reunión de cuatro horas que mantuvieron el agente y el fiscal. Me estoy refiriendo a la operación que concertaron entre ambos para implicar en una cámara oculta al Dr. José Manuel Ubeira”.

En la resolución, de más de doscientas páginas, el magistrado hace un recorrido por las pruebas recolectadas hasta el momento que lo llevaron a determinar “la existencia de operaciones de inteligencia ilegales, así como de operaciones de espionaje judicial y/o político”, en la causa. Respecto a la extorsión al empresario agropecuario, quien denunció a Marcelo D’Alessio, el magistrado considera que el modo de operación utilizado es “poner en emergencia”, “atemorizar” o “ablandar” ya sea porque ha cometido un delito o porque tiene una situación personal embarazosa” y señaló que la actuación de la Fiscalía a cargo de Carlos Stornelli “se actuó de manera promiscua”. “La extorsión a Etchebest tiene este patrón, pero también se observan otros planes delictivos diversos que incluyen “hacer cámaras ocultas”, “plantar droga”, “ablandar”, etc., que sumados a las pruebas vinculadas a las investigaciones efectuadas y las conversaciones que se comprobó que mantuvo con el Fiscal Carlos Stornelli, me llevan al convencimiento de que, al menos desde la Fiscalía a su cargo se actuó en forma promiscua, generando relaciones estrechas y de mutua colaboración que no debieron permitirse y que, con anuencia del Sr. Fiscal, se llevaron adelante operaciones de inteligencia y de acción psicológica para el “éxito” de sus investigaciones judiciales o para atender la imagen del propio magistrado”, expone el magistrado en su resolución..

En el procedimiento llevado adelante por Ramos Padilla, se obtuvieron registro de comunicaciones desde los aparatos celulares de D´Alessio , y sostiene que su teléfono principal generó “28 mil documentos en los que ya se pudieron constatar elementos valiosísimos para la investigación”, que dan cuenta de la existencia de las operaciones investigadas. “Este Juez no ha tenido aún la posibilidad de analizar siquiera una pequeña parte de toda la información recolectada; pero lo poco que se ha observado, contiene información sumamente relevante para la investigación y da cuenta de la existencia de operaciones de inteligencia ilegales, así como de operaciones de espionaje judicial y/o político que se están llevando adelante en la Argentina, en los que se involucra –con o sin su conocimiento- a fiscales, funcionarios e incluso periodistas”, sostiene el Juez. “En los pocos días que he tenido oportunidad de estudiar estas actuaciones –menos de un mes-, he podido comprobar con el grado de exigencia que se impone para esta resolución la actividad de agentes de inteligencia -orgánicos o inorgánicos- que están llevando adelante operaciones ilícitas vinculadas con la actividad del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”, manifiesta.

Estas operaciones ilegales, dice el Juez federal, se complementan “con acciones de investigación previa sobre la víctima, en los que se averigua cómo está compuesta su familia, cuáles son sus antecedentes laborales y personales, sus viajes al exterior, sus registros de comunicaciones telefónicas, los procesos judiciales que tienen en su contra, y los problemas y dificultades que padecen; esa información es la que “el servicio” tiene a su disposición para el desarrollo del plan de acción”. En tanto, Ramos Padilla se refirió además al pedido del Juez Julián Ercolini de pedir una inhibitoria para la causa pese a que aún estaba en secreto de sumario, y considera que ese pedido “puso en riesgo la investigación”.

“Comprendo la atención y el interés público que puede generar la posibilidad de que un reconocido fiscal pueda estar vinculado a exigencias de dinero parar favorecer (o no vincular) a alguien en un proceso 2 penal. Sin embargo, no puedo comprender el pedido intempestivo que formuló el Dr. Julián Ercolini que reclamó una inhibitoria –sin siquiera certificar esta causa- cuando aún estaba en secreto de sumario y en plena etapa de recolección de pruebas, y de este modo puso en riesgo la investigación y la posibilidad de avanzar a partir de la herramienta que permite la reserva de las actuaciones”, explicó.

Fuente: Perfil