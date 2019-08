Continúa el paro de colectivos por la falta de pago de aguinaldo y sueldos

Connect on Linked in

Luego de un cuarto intermedio abierto al mediodía, las empresas a cargo del servicio de transporte de pasajeros y los representantes de los choferes retomaron el diálogo en horas de la tarde, pero no arribaron a una solución. La medida de fuerza llevada adelante por los trabajadores del volante continuará hasta tanto esté depositado la totalidad del medio sueldo anual complementario y lo que resta de los haberes de julio y que corresponde a la mejora acordada en paritarias, dijo a AIM el secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Entre Ríos, Carlos Dittler.

“Lamentablemente no pudimos acordar nada”, dijo a esta Agencia el titular de UTA ante la consulta sobre el resultado de la última reunión que estaba pautada en la sede de la Secretaría de Trabajo, junto con funcionarios de la municipalidad y gerentes de la patronal a cargo del servicio de transporte público de pasajeros. A pesar de haber solicitado un impasse, ni Ersa Urbano ni Transporte Mariano Moreno –que conforman Buses Paraná– depositaron el 80 por ciento del aguinaldo que restaba liquidar a los trabajadores, ni tampoco cumplieron con la totalidad de los sueldos de julio. Los empresarios dijeron que habían depositados los haberes, pero con una escala salarial vieja, algo que tambié fue rechazado por los choferes. “Corroboramos lo que dijeron que habían depositado y eso no se refleja, no es real y no es verdad. Nosotros queremos cobrar con la escala nueva”, afirmó Dittler, que subrayó que tampoco aceptan esta merma en sus ingresos, que es del orden del 20 por ciento más, como fue acordado entre las partes.

El dirigente gremial dijo que estaban ilusionados con la posibilidad de que los empresarios cumplan, pero tristemente comprobaron que no. Y que la medida de fuerza continuará hasta tanto tengan depositado el dinero que reclaman en sus cuentas. Dijo el sindicalista que los empresarios aducen que no tienen dinero, y que UTA abre la posibilidad a que lo gestionen. Hasta tanto,“quedamos a la espera, a la hora que sea, estamos dispuestos y abiertos al diálogo para dar una solución de fondo a todo esto”. Por lo pronto, mañana continuará el paro hasta que “la empresa haga frente a nuestro reclamo”

Por último, el secretario General de UTA pidió disculpas a todo el público usuario, al mismo tiempo que dijo se sienten acompañados porque “sabemos que la gente respalda como trabajadores, porque esto lo sufre todo el país”, concluyó.