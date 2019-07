Continúa la entrega de equipamiento reciclado a entidades de la ciudad

Print This Post

Gracias al valorable esfuerzo de los empleados municipales de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable, parte de los residuos electrónicos que los vecinos acercan al Centro de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) ubicado en Churruarín 2.444 son reparados y/o rehabilitados para prolongar su vida útil.

Luego, los mismos son entregados como donaciones a distintas entidades intermedias de la comunidad, asociaciones civiles, ONGs y escuelas de toda la ciudad. A su vez, se reciben computadoras recicladas por parte de la Asociación Civil Basura Cero, de Buenos Aires, a donde son enviados los RAEEs recolectados en Paraná.

Durante estas últimas semanas se efectuaron entregas de computadoras recicladas en perfectas condiciones de uso a la siguientes reparticiones municipales: Dirección de Unidad 3 Turno Noche; dirección de Archivo; dirección de Higiene y Seguridad, Dirección de Educación Vial; entre otras. Además, se hicieron entrega de computadoras a reparticiones

del gobierno provincial, como el Programa Provincial de Prevención de la Violencia Social, y de residuos electrónicos como material para estudio para escuelas dependientes del CGE, como el caso del Centro de Formación Profesional N° 2, donde los estudiantes podrán realizar sus prácticas en los talleres de reparación a partir de este material.

Cabe recordar que el Centro RAEEs atiende de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, y los sábados de 9 a 14. Allí se reciben todos los residuos electrónicos que acerquen los vecinos, pudiéndose tratar tanto de electrodomésticos pequeños (cafeteras, microondas, planchas) como línea blanca (heladeras, freezers) y otros como TV, computadoras y celulares. No es necesario que los aparatos estén funcionando, el único requisito es que no estén desarmados. Además, en virtud de haber realizado gestiones con una empresa de la ciudad de Buenos Aires en pos de mejorar los servicios brindados desde el Centro, ahora se aceptan baterías de notebook y netbooks, aunque no se reciben pilas ni baterías comunes.

Este servicio se brinda de forma gratuita a los vecinos de la ciudad, asumiendo los costos del mismo de forma íntegra el Estado municipal. El Centro fue inaugurado en agosto de 2017 y, desde entonces, se han recolectado y reciclado más de 200 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que no terminan contaminando la ciudad a la vera de los arroyos o formando microbasurales.